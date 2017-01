"Se hizo de la manera no adecuada y lo lamento mucho. Hablamos mucho de la institucionalidad, pero esto debía tratarse de otra manera", expresó el legislador con respecto lo sucedido este domingo en Carapeguá.

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre, fue quien informó en la víspera sobre el inicio de la campaña a favor del juicio político y anunció la presentación de una demanda en el ámbito penal al jefe de Estado y a los que "atentar contra la Constitución Nacional".

Pakova Ledesma mencionó que varios dirigentes no estaban informados sobre esa situación y argumentó que es una manera más de estar dividiendo internamente al PLRA.

Si bien aclaró que acompaña a Efraín Alegre, aseguró que como vicepresidente seguirá cuestionando ese tipo de actividades y posicionamientos. Considera que primeramente se debe buscar unir a los partidarios y luego pensar en ese tipo de campañas.

"A lo mejor no estamos ni entre 20 lo que vamos a apoyar esto", expresó a la emisora 780 AM. También recordó que en la propia Cámara de Diputados muchos liberales no acompañan el mandato partidario.

Por esa razón, dijo que con la recolección de firmas no se logrará nada si no existe una comunicación adecuada y unidad partidaria.

"Esto se decide con votos en el Parlamento, hay que unir los votos para hacer esto. Acá el partido está dividido y así no se puede pedir un juicio porque no vamos a tener los votos", agregó.

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) empezó desde este domingo una campaña por el juicio político al presidente Horacio Cartes quien insiste en el proyecto de enmienda constitucional para lograr la reelección.

Inició con la firma de planillas en un acto que se llevó a cabo en Carapeguá, Paraguarí, donde estuvo el titular de los liberales, Efraín Alegre. El líder de los azules precisó que el país vive un momento histórico crucial "en donde no puede haber equivocaciones".

"Estamos como en los tiempos de la construcción de la dictadura de (Alfredo) Stroessner, allá por el 54, 67 y todo lo que se vino después. Así empezaron. Solo un artículo vamos a violar y luego otro artículo y así se quedó Stroessner 35 años", recordó.