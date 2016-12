El presidente Horacio Cartes dijo este martes que se buscará la forma de que el nuevo Centro Residencial Especializado de Atención y Apoyo al Adulto Mayor (Cream), en la ciudad de San Bernardino, no solo reciba a asegurados de IPS. Señaló que el Estado debe poner fondos para asegurar la atención de todos.

"Cuando uno no está asegurado en el IPS no puede atender, pero vamos a buscar un arreglo porque en salud no se puede discriminar. IPS tiene razón, no se puede asegurar a quien no paga, pero ahí deben aparecer los fondos del Gobierno", comentó el mandatario.