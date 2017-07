El estudio, publicado en "American Journal of Neuroscience", se centra en una proteína producida naturalmente por el cerebro llamada TGF beta 1, según destacó este lunes 'O Globo' en su noticiero.



Los investigadores descubrieron la importancia que tiene esa sustancia para mantener los circuitos eléctricos del cerebro y cuya producción se reduce en los ancianos, lo que genera una serie de inflamaciones que interrumpen la conexión entre las neuronas.



La pesquisa muestra como una célula en el cerebro afectada por alzheimer se recupera parcialmente cuando se aplica la proteína TGF beta 1.



Los científicos del Instituto de Ciencias Biomédicas de la universidad fluminense consiguieron así reducir algunos síntomas de la enfermedad en animales, los cuales recuperaron la memoria más reciente.



"Lo que hicimos fue apenas un paso para el tratamiento a medio y largo plazo. Es un largo camino y ciertamente nuestro trabajo puede contribuir a ello", dijo la investigadora Flávia Gomes, que participó del proyecto.



En un experimento que hace parte del estudio, un ratón con alzheimer es colocado delante de dos objetos iguales y no consigue reaccionar cuando uno de los objetos es sustituido.



Sin embargo, una vez inyectada la TGF beta 1, el ratón se acuerda del objeto que no ha sido cambiado y reacciona ante el nuevo, es decir, ante el que no conocía con anterioridad.



El alzheimer afecta a más de un millón de brasileños y es el principal factor de demencia en las personas de la tercera edad.