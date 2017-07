Bóbeda: Falta guacha a los confianzudos

La Policía Nacional allanó la vivienda de Valencia Rojas, una de las empleadas de la familia, pero no se encontraron indicios de su participaron en el robo, según el reporte de Telefuturo.

Si bien el senador refirió en Monumental AM que no sospecha de su personal y que se pudo haber utilizado una palanca para abrir la puerta, dejó en duda sus propias palabras. "Falta guacha, a mí también me falta por flojo, por ser muy confiado, no hay que confiar mucho", expresó.

Bóbeda mencionó que en estos casos la solidaridad es importante y en este sentido agradeció a sus vecinos y a los agentes policiales que lo asistieron.