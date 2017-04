Asistencia masiva para la vacunación contra la influenza

“La gente no les lleva a sus hijos a vacunarse, principalmente a los pequeños. No acuden con la frecuencia con que deberían llevarlos. No suelen llevarlos porque no quieren que lloren o porque luego estarán pire vai”, refirió Fleytas.

Consecuencia. El titular de la XVIII Región Sanitaria aclara además que la vacuna prácticamente no tiene efectos colaterales. El vacunatorio de la XVIII está habilitado de 7.00 a 17.00 de lunes a lunes. La mayor afluencia de personas se registra durante la media mañana y en horas de la tarde.

El MSP informó que los síntomas como la fiebre, los dolores musculares, el cansancio extremo y la tos seca son más comunes e intensos con la influenza que en el resfrío. Este último cuadro suele ser acompañado de congestión nasal. Ante cualquier sospecha de síntomas, recomienda la consulta.