Afirman que el aumento del tope de financiamiento tiene doble faz

“La propuesta del diputado de aumentar los aportes de desconocidos es coherente con su larga lista de proyectos antipopulares. He señalado reiteradamente que esas propuestas son de doble faz, pues supuestamente para mejorar el sistema de financiamiento debe aumentarse el monto y el mocionante sabe perfectamente que el efecto del mismo es exactamente contrario al objetivo que se propone”, expresó Ramírez Montalbetti.

Expresó que, con este aumento de topes, el dinero sucio tendrá muchas más facilidades para financiar a candidatos vinculados al narcotráfico. “Hablo de montos de dinero que habitualmente no se controlan, que no están registrados, no pagan impuestos y no se sabe quiénes son sus tenedores. De mal en peor, espero que los diputados no se vuelvan cómplices con esa propuesta que supuestamente busca transparentar los fondos de campañas electorales. La solución: eliminar aportes provenientes de lavado de dinero”, subrayó.