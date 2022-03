Yby Yaú: Madres de desaparecidos claman por pronta liberación

Las mujeres afirman que sus hijos son simplemente trabajadores y no infiltrados de ninguna fuerza de seguridad. Ambos son oriundos del distrito de Yby Yaú, informó Justiniano Riveros, periodista de Última Hora.

Cirila y Celina presumen que sus hijos fueron privados de su libertad por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), a cuyos integrantes piden que "no se equivoquen" porque ellos no son policías ni militares.

Madres de desaparecidos.mp4 Celina Cárdenas Arévalos y Cirila Valenzuela, madre de los desaparecidos. Video: Gentileza.

"Pido que les liberen a ambos. Hay muchas personas que los están buscando. Fueron llevados tres y uno fue liberado de nuevo (Carlos Potonio González) y dejaron con ellos a humildes trabajadores. No se van a beneficiar con nuestros hijos porque son pobres, no tienen ni ropas", expresó doña Cirila Valenzuela.

Además, afirmó que están "sufriendo bastante" y piden que sean liberados en algún lugar en donde puedan ser encontrados. Mencionó que ambas personas tienen sus respectivas familias a quienes mantener, por lo que piden la pronta liberación.

Por su parte, Celina Cárdenas pidió al grupo criminal "misericordia" y que liberen a sus hijos porque están muy preocupadas.

"Ellos son pobres y fueron a buscar trabajo. Busco a las personas que no les jueguen, ellos no tienen nada que ver y no tenemos dinero para darles. Pedimos misericordia y libertad para que vuelvan a casa", expresó.

La desaparición

Esteban David Valenzuela y Julio César Aveiro están desaparecidos desde el 5 de marzo pasado en la ciudad de Yby Yaú, Departamento de Concepción. Los hombres trabajaban en la estancia San Jorge, ubicada en la colonia Sapucái.

Valenzuela y Aveiro, que se desempeñan como alambradores en el establecimiento, salieron de cacería portando un arma de fuego (presumiblemente escopeta), y desde entonces no se volvió a saber de ellos.

Al día siguiente, preocupado por la situación de los dos, Carlos Potonio González salió en busca de ellos y tampoco volvió al lugar de trabajo.

Como los tres no regresaban, el capataz de la estancia, Roberto Cardozo Giménez, comunicó al administrador Marcos Eduardo Yáñez.

Este dio aviso a la Policía recién el pasado 11 de marzo, según consta en el acta. Afirmó que no lo hizo antes porque estaba esperando alguna comunicación de los desaparecidos, cuyos familiares están en zozobra, ya que se trata de una zona de influencia de bandas armadas.

La zona es considerada de influencia de bandas criminales, como el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) o la Agrupación Campesina Armada - Ejército del Pueblo (ACA-EP).

Uno de ellos fue liberado

Carlos Potonio González dio una conferencia de prensa este lunes, tras supuestamente ser liberado por el EPP, para dar un mensaje del grupo criminal. Los miembros de la banda piden información del paradero de la adolescente Carmen Elizabeth Lichita Oviedo Villalba, hija de los líderes de la banda, Carmen Villalba y Alcides Oviedo.

González contó que es un docente jubilado y que fue retenido desde la semana pasada por el EPP cuando estaba de caza en un monte. Tras ser liberado, el hombre fue asistido por profesionales médicos.

"Me dieron una información para darles a ustedes. Según ellos, hay una niña de 14 años retenida, secuestrada por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), a cambio de alguna información, ellos darán información sobre el ex vicepresidente Óscar Denis y Edelio Morínigo", señaló.

El hombre mencionó que, tras ser liberado, llegó a un retiro, donde por medio de un teléfono se comunicó con las autoridades, quienes lo asistieron. En tanto, aún no se conoce el paradero de David Valenzuela y Julio César Aveiro, con quienes el ahora liberado afirmó no tuvo contacto. Ambos siguen desaparecidos.