Ya ejecutaron G. 2.500 millones de gastos reservados de FTC en 2019

De acuerdo al listado de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda, el 27 de mayo pasado, ese fue el monto gastado por la FTC y corresponde al 42% del presupuesto total de gastos reservados, que es de G. 6 mil millones.

La ejecución de los gastos reservados se encuentra por encima de lo ejecutado en otros rubros correspondientes a la FTC. La Policía Nacional solo ejecutó el 37% del presupuesto del programa, mientras que el Ministerio de Defensa ejecutó un 32%.

Al respecto, el senador Pedro Santacruz (PDP), quien presentó un proyecto de ley para eliminar la FTC, cuestionó que el Ejecutivo haya gastado tanto dinero y esto no se haya traducido en resultados positivos en la lucha contra los grupos armados que operan en el Norte.

La institución responsable de la ejecución de estos gastos reservados es la presidencia de la República. Se trata de recursos de libre disponibilidad que por razones de seguridad no precisan ser justificados detalladamente al Congreso.

COSTO. En lo que va del año el Estado ya desembolsó más de USD 1 millón al mes en la FTC. La Policía Nacional ya gastó G. 6.678.988.995 del presupuesto destinado a la FTC, en tanto que el Ministerio de Defensa gastó G. 18.054.776.622. A esto hay que sumar otros USD 250 mil mensuales en salarios de los policías y militares que integran las fuerzas, de acuerdo a estimaciones hechas en la propia comisión de Cuentas y Control del Senado.

En total, el presupuesto asignado a la FTC, solo para 2019 alcanza los USD 14 millones. El próximo 6 de junio la Cámara de Senadores tratará el proyecto de ley que buscar eliminar la fuerza conjunta de policías y militares.

Denuncian torturas y persecuciones

Pobladores de las zonas en las que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) opera denunciaron torturas y persecuciones a inocentes, en una audiencia pública realizada el pasado viernes en Santa Rosa del Aguaray, San Pedro.

“Por una información falsa y por homonimia (miembros de la FTC) entraron a la fuerza a mi casa. Echaron la puerta. Fue en setiembre de 2013. Ellos le buscaban a un tal Elvio Ramón Cardozo. Él estaba sindicado como supuesto autor del homicidio de Luis Lindstron. Y yo soy Ramón Denis Cardozo. Entonces me torturaron 45 minutos hasta que no encontraron ninguna evidencia y me soltaron”, relató un docente de Tacuatí, San Pedro.

Por su parte, el padre Pablo Cáceres, de la Diócesis de Concepción, señaló que existen varios concepcioneros que fueron acusados de ser del EPP y perseguidos injustamente por la Fiscalía y la FTC. Advirtió que muchas personas inocentes fueron torturadas y asesinadas. En ese sentido, Francisca Morales, hermana de Gregorio y Víctor Morales, dijo que estos enfrentarán este 10 de junio un juicio por el secuestro de Edelio Morínigo y que no existen pruebas reales en su contra. Apuntó a que se criminaliza a las personas que activan en el movimiento campesino.