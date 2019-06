Denuncian torturas y persecuciones

“Por una información falsa y por homonimia (miembros de la FTC) entraron a la fuerza a mi casa. Echaron la puerta. Fue en setiembre de 2013. Ellos le buscaban a un tal Elvio Ramón Cardozo. Él estaba sindicado como supuesto autor del homicidio de Luis Lindstron. Y yo soy Ramón Denis Cardozo. Entonces me torturaron 45 minutos hasta que no encontraron ninguna evidencia y me soltaron”, relató un docente de Tacuatí, San Pedro.

Por su parte, el padre Pablo Cáceres, de la Diócesis de Concepción, señaló que existen varios concepcioneros que fueron acusados de ser del EPP y perseguidos injustamente por la Fiscalía y la FTC. Advirtió que muchas personas inocentes fueron torturadas y asesinadas. En ese sentido, Francisca Morales, hermana de Gregorio y Víctor Morales, dijo que estos enfrentarán este 10 de junio un juicio por el secuestro de Edelio Morínigo y que no existen pruebas reales en su contra. Apuntó a que se criminaliza a las personas que activan en el movimiento campesino.