Virgen de Caacupé recibe canción como ofrenda

La obra musical habla sobre el anhelo de ver unidos a los paraguayos en solidaridad, igualdad y amor. “Tengo un sueño que no se me quita del alma y de la mente. Seamos todos iguales, que no hayan tantas ambiciones por dinero y poder”, expresa parte de la canción.

“El tema relata un profundo sentir que compartimos millones de paraguayos. Habla de la importancia de ser bondadosos, de que lo material no es el camino de la felicidad. Mi intención es que esto llegue al corazón de muchos compatriotas y teniendo en cuenta que diciembre es el mes del nacimiento de Jesús, de la festividad de nuestra Virgen de Caacupé, fui hasta la Villa Serrana para entregar esta canción como ofrenda de amor y esperanza en estos tiempos difíciles”, explicó el cantautor.

“Estoy inmerso en el proceso de ponerle música a muchas letras que nacieron desde la añoranza, lejos de mi tierra, en algunos casos. Espero que sean del agrado de la gente porque es un trabajo que nace desde lo más profundo del alma y con mucho cariño”, finalizó Óscar Gaona Leguizamón.

Tras su retorno al país, Gaona comenzó a trabajar en una etapa de promoción de una serie de canciones, las cuales, en su mayoría, escribió durante su experiencia fuera de Paraguay. Compuso más de 80 canciones dedicadas al amor, a la belleza de nuestro país y al anhelo de tiempos mejores, según explicó.

Para la ofrenda de la canción, el artista oriundo de Itauguá, Departamento Central, fue recibido por el monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de la Diócesis de Caacupé, así como por el padre José Benítez, rector del Santuario.