La revista Variety informó este jueves que Farrelly quiere adaptar a la gran pantalla el libro The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War, que cuenta la historia real de un tipo que en 1967 se planteó encontrar a sus amigos para compartir unas cervezas y unas risas con ellos.

El problema es que él estaba en Nueva York y ellos luchando en la guerra de Vietnam, pero eso no fue un obstáculo para que cruzara medio mundo y se metiera en medio de un conflicto bélico solo con el objetivo de apoyar a sus amigos y echarse un trago con ellos.

The Greatest Beer Run Ever es un libro que firmaron Joanna Molloy y John Chickie Donohue, quien fue el protagonista real de esta peculiar historia sobre la amistad sin límites.

Viggo Mortensen está todavía cerrando los últimos flecos para incorporarse a este proyecto en el que tendría un papel de reparto.

Estadounidense pero con fuertes lazos con América Latina y España, Mortensen fue candidato en tres ocasiones al Óscar a mejor actor por Eastern Promises (2007), Captain Fantastic (2016) y Green Book.

Este año presentó Falling en el Festival de Sundance, que supuso su debut como director.

Por su parte, Green Book supuso un notable giro de timón para Farrelly, quien junto a su hermano Bobby se había especializado en comedias muy exitosas para el gran público como Dumb and Dumber (1994), There's Something About Mary (1998) o Me, Myself & Irene (2000).

Pero en Green Book, Peter Farrelly apostó por el drama con toques emotivos y cómicos para contar la relación entre el pianista afroamericano Don Shirley (Mahershala Ali) y su racista chofer (Mortensen).

Green Book arrasó en taquilla con USD 328 millones (a partir de 23 millones de presupuesto) y se llevó tres Óscar: mejor película, mejor guion original y mejor actor de reparto (Mahershala Ali).