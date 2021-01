Video muestra cómo camión sin frenos embiste a varios vehículos

Una larga fila de vehículos se encontraba esperando a que el semáforo, situado sobre sobre la avenida Fernando de la Mora casi De la Victoria, diera verde para seguir el trayecto, cuando un camión perdió los frenos y embistió a varios automóviles.

accidente camión Gentileza.

El video muestra cómo el conductor del tractocamión de la marca Scania, identificado como Albino Duarte, se llevaba por delante a un ómnibus de la Línea 38, una camioneta Mitsubishi modelo Strada, un auto Toyota, un automóvil de la marca Toyota IST, un automóvil Toyota Premio, una camioneta Mahindra y una camioneta Toyota Fortuner.

Específicamente, todo ocurrió en las cercanías de la Comisaría 15ª Metropolitana y la sede central de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Duarte relató que de un momento a otro le fallaron los frenos y que ya no pudo hacer nada para impedir el percance. Contó que en la desesperación tocó la bocina varias veces para intentar alarmar a los conductores.

"De repente no respondieron más mis frenos y no sé lo que pasó. Empecé a tocar la bocina para ver si alguien no se percata de la situación. Me di cuenta de que mis frenos fallaban cuando dio el semáforo en rojo, comencé a frenar y ya no pude", dijo e indicó que su destino final era el Chaco.

El camión transportaba un contenedor con 32 toneladas de alimentos balanceados. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales, pero sí cuantiosos daños materiales.

Al menos cuatro personas tuvieron que ser trasladadas hasta el Hospital de Trauma por lesiones sin gravedad. Por su parte, el chofer del camión fue sometido a la prueba del alcotest, cuyo resultado dio negativo y luego fue liberado.