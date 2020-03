"El ministro del Interior aclaró que no se trata de un toque de queda, sino de una restricción. Hay un importante número que trabaja y va a salir de su trabajo después de las 20.00. Vamos a asegurar la circulación y servicio de transporte para esta gente", expresó el funcionario en comunicación con NPY.

Sobre el punto, señaló que los buses seguirán teniendo que cumplir las medidas sanitarias dispuestas la semana pasada, entre ellas la de transportar hasta a 10 personas paradas y el resto sentada.

Lea más: Gobierno restringe circulación de personas y vehículos de 20.00 a 4.00

"Tenemos que seguir insistiendo en que la gente se quede en su casa si no tiene responsabilidad laboral. El viernes y fin de semana vimos gente en los bares, en la costanera, en los balnearios. La gente que no tiene ninguna responsabilidad laboral que no salga. Eso va a hacer que merme la circulación de las personas y pasajeros porque tenemos que asegurarle al trabajador el servicio nocturno", manifestó el viceministro.

Según lo anunciado este lunes por el ministro del Interior, Euclides Acevedo, las personas que estén caminando o en vehículos en la vía pública en horario nocturno se exponen a multas que van de los G. 8 millones a G. 40 millones y a penas carcelarias de 12 a 18 meses.

Nota relacionada: Apoyo en transporte: FFAA pondrá a disposición de la ciudadanía 35 vehículos

Por otro lado, el viceministro Britos señaló que ya comenzaron a circular vehículos de las Fuerzas Armadas para el traslado de ciudadanos a partir de este lunes y evitar de esta forma la aglomeración en los buses de transporte público. El funcionario aplaudió la medida.