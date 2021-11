Velázquez rechaza toda posibilidad de aliarse con cartismo

“Absolutamente, ninguna posibilidad. Nosotros vamos a enfrentarles a ellos. Sencillamente porque establecemos banderas totalmente distintas, nosotros seguimos con las banderas de redención social del coloradismo y no vamos a permitir que una persona o sector siga queriendo manejar el Paraguay”, exclamó el candidato de Colorado Añetete para la Presidencia de la República en 2023.

Velázquez se desmarcó de Honor Colorado, que postula nuevamente al ex ministro Santiago Peña para la presidencia, que fue derrotado por Mario Abdo, y al diputado Pedro Alliana para la vicepresidencia.

Aseguró que su equipo representa “al coloradismo para el Paraguay”, alegando que el cartismo defiende un proyecto hegemónico de dominación de instituciones del Estado.

Sobre las críticas hacia su proselitismo prematuro, el vicepresidente respondió que no comprende cuál es el tiempo para hacer campaña, ya que hace 37 años que se dedica a la política.

Igualmente, minimizó las alusiones sobre que su candidatura no logra prender entre las bases coloradas. “Yo creo que entonces ellos no me tienen que pegar tanto sino alentar mi candidatura, porque no prende y no soy ningún problema para ellos, pero no se nota eso”, ironizó.

La disputa colorada por la interna del 2022 se intensifica entre Colorado Añetete y Honor Colorado. En ese marco, Alliana tuvo que salir a aclarar que la chapa cartista es innegociable y desmintió que cederá su candidatura.

“Aclaro que quienes me ofrecieron la candidatura de consenso fueron ellos (Añetete), por el alto rechazo de su candidato (Velázquez) en una encuesta que habían realizado”, expuso.