Una pareja fue denunciada por tener sexo dentro de un auto en Areguá

El fiscal Augusto Ledesma comentó en comunicación con Monumental 1080 AM que, según el acta policial, el vehículo en el que estaba la pareja no tenía el polarizado oscuro y como existió una denuncia formal se dispuso que la pareja sea detenida.

No obstante, el agente del Ministerio Público interpretó que la pareja no le “estaba haciendo daño a nadie” por lo que no fueron imputados y se los benefició con el criterio de oportunidad, tras la donación de insumos a la Fiscalía.

“La situación íntima se dio dentro de un vehículo, justamente en inmediaciones de la Comisaría 18ª de Areguá. Según me dijeron los intervinientes, el auto contaba con polarizado claro y se podía visualizar lo que estaban haciendo, fue alrededor a las 23.30”, dijo el fiscal.

El fiscal señaló que si bien el Código Penal es ambiguo en lo que respecta a actos exhibicionistas, indicó que debería considerarse el daño que eventualmente se causa.

“A mi interpretación, acto exhibicionista llamaría a una persona que se desnuda y sale a la calle sin pudor estando con otras personas, niños o lo que sea. Eso sería con premeditación. En este caso estaban dentro de un vehículo, pero a mi parecer no le estaban haciendo daño a nadie”, afirmó.

Los actos exhibicionistas están regulados por el artículo 132 del Código Penal y se penaliza a las personas que causaran daños colaterales con su acción. En el caso de ser imputado, queda establecida una multa.