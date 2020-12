Un taxista fue víctima de robo en una parada en Asunción

La víctima fue identificada como Javier Laterza, mayor de edad, quien denunció que los desconocidos lo amenazaron con un cuchillo de carnicería y con un arma de fuego.

Le despojaron de dinero en efectivo y de la llave de su vehículo. El hecho se registró en las calles Cañadón Chaqueño y avenida Artigas.

"Fue una desgracia con suerte, es la primera vez que me toca y espero que no vuelva a pasar. Es muy peligroso el trabajo de la noche. Se suelen quedar dos a tres compañeros conmigo, pero como es lunes no hay nada. Pero no estoy herido, no me pasó nada", expresó la víctima.

El trabajador del volante no opuso resistencia y entregó sus pertenencias a los delincuentes, quienes posteriormente se dieron a la fuga caminando.

La Policía Nacional analiza la imagen del circuito cerrado para tratar de identificar a los sospechosos del hecho.