Un millón de toneladas de pollos al mes ingresan de contrabando al país por CDE

En cuanto al costo, la producción local empezó a bajar sus precios. “La semana empecé a bajar; la competencia también me dice que tiene mucho. Nosotros estábamos por los G. 140.000 la caja de muslo. Antes la diferencia era de G. 20.000, y ahora eso se redujo a G. 15.000. Hoy estamos vendiendo a G. 120.000, pero la producción argentina también baja. Estaba G. 115.000, ahora está G. 110.000”, expresó Juan Cardozo, de Avipar.

El muslo de contrabando llegó a todos los rincones del departamento, no solo al Mercado Municipal de Abasto de Ciudad del Este. En este momento está inundado los mercados de Caaguazú y Coronel Oviedo. Hacia el norte, por ejemplo, Canindeyú, llega muy poco y con olor, ya no les es más rentable. “El problema es que el gobierno argentino les subsidia a los avicultores, le bajan el impuesto. Tienen mucha ayuda que nosotros no tenemos acá, a lo que se suma la cotización del peso, entonces hace la diferencia”, agregó.

Cardozo dijo que cuando bajaron el precio de la caja de muslo se empezó a vender un poco más. “Ahora estamos casi igual que con Brasil, porque el precio de ellos estaba un poco alto, bajaron y empezó a ingresar un poco y después nosotros bajamos y estamos igual con el vecino, prácticamente. Nosotros estamos en G. 130.000 la caja, ellos venden entre G. 125.000 y G. 130.000 y con el paso ya no les conviene”. Reiteró que el 80% del ingreso de muslo corresponde a la producción argentina.



La Cifra

1.000.000

toneladas de pollos al mes ingresan a territorio paraguayo; el 80% proviene de la Argentina y el 20% llega desde Brasil.