Un joven fue macheteado supuestamente por su padrastro en Itá

La víctima sufrió cortes en la cabeza y también en los dedos, que podrían ser amputados, según le manifestaron los médicos.

El presunto agresor, Mario Daniel Ocampos, fue detenido por la Policía Nacional de la Comisaría de Itá y posteriormente fue liberado por la Fiscalía, tras caratular el caso como lesión grave, informó NPY.

Lucila Giménez, madre del herido, también es víctima de violencia familiar y abandonó la vivienda. La mujer fue recogida por una amiga.

La pareja del supuesto autor tiene un bebé de nueve meses que tiene que ser intervenido quirúrgicamente. La mujer se mostró desesperada, porque pese a que el Juzgado de Paz ordenó el alejamiento de su pareja, él se encuentra viviendo en la misma casa.

"Lo único que le pido a la Fiscalía es que haga justicia. No sé si para la Fiscalía mi relato no sirve. Ayer me fui al Juzgado de Paz y me dio la orden para que él salga de la casa, pero a mí no me sirve que él salga de la casa si está suelto. Estamos sin hogar, refugiados en la casa de una amiga", lamentó.

Según la mujer, el fiscal de Itá Eduardo Román la citó para declarar. El agente indicó en una conversación telefónica que solo fue interino en la causa, que pasó a otra unidad y aclaró que está con permiso.