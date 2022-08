Eran cerca de las 20.00, cuando el hombre, con tapaboca y guantes de látex, ingresó hasta el cajero que se encuentra ubicado en el barrio Virgen del Pilar, informó Telefuturo.

https://twitter.com/Telefuturo/status/1561331897367683086 Un hombre vació un cajero automático en Capiatá. El ladrón sabía los códigos y desactivó la alarma



EN VIVO: https://t.co/pASLMhm15D#TelefuturoPy #LaLupaPy pic.twitter.com/ssNmBoQwbb — Telefuturo (@Telefuturo) August 21, 2022

El subjefe de la Comisaría 32 de Posta Ybycuá, Félix Núñez, señaló que, a través del video de una cámara de seguridad, se pudo ver que el hombre utilizó una llave para abrir la tapa del monitor accediendo al teclado, introdujo el código y desbloqueó el sistema de monitoreo antes de los 15 segundos que permite el sistema para desactivar la alarma.

Una vez desbloqueado el sistema de seguridad, volvió a introducir otra contraseña para acceder a la bóveda con el dinero. Finalmente, se llevó todo el dinero de las tres bandejas que contenían los billetes de G. 100.000.

Por la forma de actuar del ladrón se estima que tiene información interna de cómo acceder al cajero. La máquina, al no reconocer fallas, no activó el sistema de entintado. Hasta el momento, no se precisa el monto robado.