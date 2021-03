Un hombre salió de la cárcel y fue detenido por sextorsión

Según los investigadores, el hombre obtuvo videos íntimos de una mujer, a quien solicitó dinero para no publicar las imágenes.

La víctima le pagó en varias ocasiones, cuyo monto no fue dado a conocer, pero finalmente realizó la denuncia, informó Telefuturo.

Los intervinientes refieren que el hombre recibía varios giros de dinero y que en una sola línea supuestamente llegó a recibir G. 70 millones.

Cabañas dijo que fue detenido por "un hecho que no cometió" y que en el penal se dedicaba a recibir giros de dinero para las personas privadas de libertad que enviaban sus familiares.

Un hombre salió de Tacumbú por unos segundos, pero fue detenido nuevamente por una denuncia de sextorsión.

Dijo que él quedaba con un pequeño monto del dinero que mandaba efectivizar fuera del penal.

"Estaba saliendo en mi transitoria y me agarraron afuera, no estoy recuperando mi libertad, yo salgo con medidas. En Tacumbú solía recibir giros, le mandan los familiares G. 100.000 a un interno y yo me quedo con G. 5.000", expresó.

El hombre está recluido actualmente por el delito de tráfico de drogas, contaba con un régimen de semilibertad y salía los fines de semana de la cárcel.

Por su parte, el comisario Jorge Olmedo, del Departamento de Antisecuestro de Personas, explicó que hay una banda en el penal de Tacumbú que se financia por medio de la extorsión.

"Esta persona estaba sometida a un régimen especial carcelario, él salía los fines de semana y hoy le tocaba salir cuando fue aprehendido en la vía pública. Conforme a los datos y a la denuncia que hemos recepcionado en el Departamento de Antisecuestro, esta persona realizaba extorsiones bajo la modalidad conocida como sextorsión, utilizando imágenes de contenido íntimo o sexual para amenazar y obtener dinero de sus víctimas", expresó.

La Policía Nacional tiene la certeza de que existen otras víctimas de sextorsión por parte de esta persona.