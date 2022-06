Un hombre denuncia que fue víctima de estafa con cheques falsos

Manifestó que investigando un poco se dio cuenta de que el hombre tiene un prontuario bastante delictivo. Mencionó que le solicitó unas cargas de balanceado porque le comentó que estaba necesitando de forma urgente, porque el campo que supuestamente estaba administrando se estaba quemando.

"Yo entré en confianza y accedí a proveerle esos productos e hizo dos compras de balanceados. En la primera me dio un cheque que me pone una fecha adelantada para que yo no deposite ni cobre en el momento. Entonces, eso le dio a él lugar para que me haga otro pedido de balanceado", agregó.

El afectado agregó que el hombre retiró ambas cargas de balanceado de una suma muy grande, y cuando luego se encargó de depositar el cheque para que ingrese a su cuenta, el banco le informó que la cuenta estaba inhabilitada.

Posteriormente, relató que conversó con otras personas del rubro y ahí se dio cuenta de quién era el hombre, quien supuestamente se asoció con una mujer, la cual en teoría era productora de una ganadera.

La víctima aseguró que otras personas fueron estafadas con compras de ganados y de maíz en la zona de Edelira, Departamento de Itapúa.

"Lo más triste es que la Justicia no hace nada. Nosotros nos movimos muchísimo con mis abogados para poder favorecerles todos los documentos, todas las evidencias, para que se solucione lo antes posible, pero siempre ponen trabas", expresó.

Comentó que el hombre fue imputado por estafa por la Fiscalía y que luego obtuvo el sobreseimiento provisional por falta de algunas pruebas, que a su parecer "son irrelevantes".

Varias personas denunciaron a NPY que también fueron víctimas del presunto estafador.