Un detenido en Hernandarias por presunta trata de personas

Se trata del ciudadano paraguayo identificado como Carlos Alberto López Rivas, mayor de edad, informó el periodista de Última Hora Édgar Medina.

La fiscala Coronel explicó que recibieron una denuncia a través del Sistema de Fono Ayuda 147, dependiente del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, por el supuesto hecho de trata de personas.

"He procedido a ordenar su detención preventiva atendiendo a los suficientes elementos de sospechas que he encontrado al momento de practicar el allanamiento en su domicilio particular, esta persona sería el encargado de captar a personas y quienes estarían siendo obligadas a realizar trabajos forzosos sin tener ningún tipo de remuneración a cambio, bajo amenazas", mencionó en conversación con un medio local.

La representante explicó que desconoce si esta denuncia tiene algún tipo de vinculación con la liberación de 16 ciudadanos paraguayos que eran obligados a trabajar en condiciones análogas a la esclavitud en una fábrica clandestina de cigarrillos, en Río Grande do Sul, estado del sur de Brasil.

"No quiero confirmar, ni tampoco descartar porque las investigaciones se están iniciando, ahora tenemos una serie de diligencias pendientes, hemos incautado varios elementos de sospechas, los cuales serán analizados a través del laboratorio forense, celulares, computadoras, muchos documentos", agregó.

La fiscala evitó brindar detalles sobre el tipo de trabajo al que eran sometidas las personas.