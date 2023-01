El ex agente fiscal fue asesinado de dos tiros en la sien el 25 de noviembre del 2022, por circunstancias que hasta el momento se desconocen. Se encontraba en su domicilio de San Lorenzo y fue hallado sin vida al día siguiente por su empleada Aida María Villalba y el casero Máximo Torres.

En un principio, la Fiscalía manejaba que podría tratarse de un suicidio, pese a que el arma no fue encontrada en el lugar.

La primera hipótesis que surgió fue que el arma pudo haber sido sustraída por la empleada del ex fiscal antidrogas y ex viceministro de Seguridad Interna, quien fue imputada por hurto especialmente grave e incluso arrojó un resultado positivo en la prueba de antimonio.

La mujer alegó que no tocó absolutamente nada, que el arma no se encontraba en el lugar y que una hora después del hallazgo procedió a tapar con una sábana el cuerpo a pedido de la Policía Nacional. La trabajadora seguirá ligada al proceso, pese a la detención del presunto homicida.

Presunto homicida

Mediante las cámaras de seguridad de la zona, la Policía Nacional logró identificar a dos personas que fueron hasta la vivienda el día del asesinato. Uno de ellos era asistente personal del ex fiscal, identificado como Óscar Ariel Caballero Sahlmann.

El hombre fue transportado por su amigo Leonardo Ruiz Ortiz hasta el lugar. Posterior al crimen, le pagó a este la suma de G. 1 millón para que se deshiciera del arma utilizada para el crimen, que correspondía al propio fiscal, una Glock calibre .22, semiautomática, según la Policía.

El fiscal de la causa, Julio César Ortiz, informó este viernes que el detenido se abstuvo de declarar y que Leonardo Ruiz Ortiz recuperó la libertad, ya que actuó como testigo del hecho y colaboró con la Policía Nacional para la detención del hombre. Incluso él entregó la supuesta arma homicida a los investigadores, ya que nunca se deshizo de ella.

El agente explicó que la carátula del caso fue cambiada a homicidio doloso, robo con resultado de muerte y hurto especialmente grave.

La expectativa de pena es de 30 años e incluso se pueden aplicar 10 años más como medida de seguridad, teniendo en cuenta las características del hecho y la calidad de la persona fallecida, detalló el representante del Ministerio Público.

Dudas sobre el móvil del asesinato

Los investigadores aún no pueden establecer cuál fue el móvil del asesinato, atendiendo que no se sustrajo dinero del ex fiscal, pero presumen que hubo una quema de papeles.

El arma incautada será sometida a una pericia para ver si coincide con los proyectiles encontrados en el cuerpo del ex fiscal antidrogas. La pistola no estaba completa, ya que le faltaba el tambor.

¿Javier Ibarra efectuó un disparo?

El agente del Ministerio Público especificó que en la prueba de plomo y antimonio, al registrar un nivel de 20 partículas, ya se considera que la persona efectuó un disparo y el ex fiscal Ibarra tenía un total de 1.557, un resultado excesivo.

Por dicha razón, se manejaba que pudo haberse tratado de un suicidio. Técnicamente, la posibilidad de recibir dos disparos en un suicidio era posible, ya que se trata de un arma semiautomática la utilizada en el hecho, según explicaron agentes policiales.

Si el arma era encontrada en el lugar, el Ministerio Público hubiese concluido que se trató de un suicidio, reconoce el fiscal Julio César Ortiz.

Para el Ministerio Público, la justificación de la presencia de plomo y antimonio en las manos de Ibarra es que intentó evitar el disparo, cuando el presunto homicida colocó el arma en su cabeza.

Antecedentes sobre el ex fiscal Ibarra

Ibarra estuvo envuelto en un escándalo en el 2016 por un caso de hurto de varias armas de guerra.

En un vehículo blindado, empleado por el entonces viceministro de Seguridad, se encontraron tres fusiles y una pistola, que fueron recuperados al día siguiente por la Policía Nacional.

En su momento alegó que decidió reforzar su seguridad con ellos, debido a que le alertaron sobre amenazas contra miembros de su familia.