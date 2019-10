Quintana habló con NoticiasPy previo al inicio de la sesión de Diputados de este miércoles y argumentó su voto en contra de esta propuesta, que era una de las banderas del Gobierno.

“Creo que no se debatió en forma. El presidente jamás bajó línea en eso. No fue una decisión del Gobierno, nadie preguntó nuestra opinión. Como legislador no estoy de acuerdo con dotar de superpoderes a una persona y la carrera policial vaya por la borda”, expresó.

Relacionado: Diputados archiva proyecto de ley del Gobierno sobre la Policía Nacional

Quintana dijo además que sería “catastrófico” que la Policía Nacional, que estaba en contra de este proyecto, haga brazos caídos al aproximarse el final del año.

La Cámara de Diputados rechazó el pasado miércoles el proyecto de ley por el cual se pretendía modificar la estructura y el funcionamiento de la Policía Nacional. La propuesta fue planteada por el Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior.

Entre otras cosas, la propuesta pretendía dotar de mayores atribuciones al Ministerio del Interior.

Este proyecto de ley enfrentó al Ejecutivo con los policías retirados y los familiares de los uniformados. Incluso, se habló de brazos caídos por el descontento generado en filas policiales.