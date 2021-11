“De no saber más que hacer, al final vamos a apelar a la conciencia de la gente a ver si con esto podemos lograr resultados”, expresó el titular de la Unión Industrial Paraguaya ( UIP ), Enrique Duarte, en el marco del lanzamiento de una campaña denominada El contrabando es contra todos.

Asimismo, remarcó que "absolutamente" no están satisfechos con las acciones del Gobierno y que el resultado está en la calle. “No son palabras, son hechos, (el contrabando) está en las esquinas, en el Mercado de Abasto, está por todos lados”, denunció.

En ese sentido, Duarte pidió una lucha frontal y puso como ejemplo a Brasil y Uruguay que ejercen una acción más directa contra el contrabando, a la vez de mencionar que faltan más incautaciones y que la Justicia sea más célere para sancionar a los contrabandistas.

Sobre las denuncias del titular de la Unidad Anticontrabando, Emilio Fúster, quien dijo que asociados a la UIP están metidos en el contrabando, pidió que realice una denuncia formal y que no van a apañar a ninguna empresa involucrada. Fuster no participó del lanzamiento de la campaña.

“Yo creo que es un mecanismo de defensa ante la falta de resultados”, manifestó sobras las expresiones de Fúster. Sobre el punto, insistió en formalizar la denuncia para no mancillar la reputación de una institución.

El presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Alberto Sborovsky, habló de niveles muy altos de contrabando y dijo que Paraguay se encuentra en picos históricos.

Asimismo, mencionó que la situación no se puede desconocer y que se busca apelar a la sensibilidad de la ciudadanía con la campaña, ya que el empleo es el más afectado.

También sostuvo que desde la informalidad no se paga el salario mínimo ni las cargas sociales, por lo que instó a todos a tomar conciencia.

El ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni, denunció una campaña de “la mafia del contrabando” que trató de hacer creer a los paraguayos que les favorecía el ingreso ilegal de mercancías, al tener supuestamente menores costos.

“Hubo una campaña que se desarrolló a través de las redes. Algunos politiqueros se prestaron, algunos politiqueros manipularon y trataron de convertirse un poco en porta estandartes de esa campaña malintencionada, maliciosa y manipuladora de los sentimientos y de las necesidades de nuestra gente más humilde”, aseveró.

El ministro destacó la campaña para contrarrestar la “mentira de la mafia del contrabando” y que se trata de delincuentes, ya que destruyen empleos y vidas.

“Son delincuentes, no importan que sean rojos, azules, amarillas, blancos, que tengan tal o cual ideología, son delincuentes, no tiene que haber impunidad, no importa que sean parientes de mengano o fulano, que tengan influencia”, expresó, confiado en un futuro éxito de la campaña con “una estocada a la impunidad”.

“Podemos hacerlo, claro que podemos hacerlo, tenemos voluntad, tenemos voluntad, démosle una estocada mortal a la impunidad y vamos a empezar a tener éxito”, finalizó el Castiglioni.