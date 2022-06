UIP dice que reajuste salarial de unos G. 260.000 provocaría suba de inflación del 1,5%

"Me voy a referir al impacto calculado por el Banco Central del Paraguay (BCP). Esta suba, si fuere del 11,4%, generaría un impacto en lo que es la inflación, pero no en la forma inmediata, sino en un proceso de uno o dos meses de acuerdo a como se ha comportado en el pasado. Estimaría que el impacto sería más o menos de 1,5%", sostuvo.

Defendió su postura personal de que el salario sea pactado libremente entre las partes y no impuesto por ley, un método parecido al manejo que se da en el sector informal.

"Es cierto que hay mucha gente que no recibe luego (el salario mínimo) y hay mucha gente que no está luego formalizada. Imaginemos con una población económicamente activa de más o menos 3 millones de personas, a diferencia de la cantidad inscripta en la seguridad social, nos damos cuenta que representa el empleo informal", dijo, señalando la desventaja que tiene el sector industrial.

Sin embargo, aseguró que, de darse este aumento, inclusive para el sector informal se ajustarán los salarios. "Se ajustan los jornales y las formas de ingreso de esta gente. Este es un momento muy difícil de la economía mundial y de la nacional", señaló.

Reconoció que hay gente (empresarios) que incumple la ley, por lo que se justifica ese temor a que se permita pactar entre las partes el monto del salario. "Es una realidad y yo no puedo no reconocer eso. Tenemos que ser autocríticos (en ese aspecto). Por lo menos, desde el punto de vista de la industria, trabajamos desde la formalización y logramos que gran parte del sector industrial esté formalizado y pague (lo que corresponde a los trabajadores)", indicó.

Lamentó que muchos empleadores que tienen a sus empleados pagando solo el salario mínimo para tratar de contribuir menos con el Instituto de Previsión Social(IPS). Actualmente, el aporte patronal mensual por cada trabajador es de 16,5% a la Previsional, mientras que el aporte obrero (que se descuenta de los sueldos) es de 9% para el Instituto de Previsión Social (IPS), por lo que el aporte (obrero-patronal al IPS) que debe pagarse por mes al IPS es del 25,5%.

"No está bien (que las empresas no aumenten el salario mínimo para no pagar más dinero en concepto de aporte patronal al IPS). De una vez por todas tenemos que ser formales, tenemos que cumplir con las leyes. La informalidad juega un papel importante. Si hoy se va en contra (de eso), no hay margen fiscal para nada. Cómo podemos hablar de ayuda cuando las mipymes van a ser muy golpeadas con este aumento", puntualizó.

La propuesta de ajuste salarial será enviada este martes al Poder Ejecutivo para su consideración. Este aumento beneficiará a unos 400.000 trabajadores.