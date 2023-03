En plena hora pico de esta mañana, el caótico tránsito en el área sigue persistiendo, debido a que el túnel continúa bloqueado, mientras que aún faltan terminar las señalizaciones y parte de la iluminación, informaron a través de Telefuturo.

https://twitter.com/Telefuturo/status/1640302837786636288 #AHORA El túnel en zona de Tres Bocas sigue cerrado al tránsito. La habilitación está prevista para hoy.



EN VIVO: https://t.co/pASLMhm15D#TelefuturoPy #DiaADiaPy pic.twitter.com/Ky50rWlCkc — Telefuturo (@Telefuturo) March 27, 2023

En comunicación con Última Hora, el ingeniero Francisco Javier Recalde señaló que si bien este lunes termina el plazo de la firma, se les puede conceder un día más de tiempo, hasta este martes, debido a que en el contrato está establecido que puede pedir una prórroga por las lluvias.

Dijo que, en caso de que para el martes no entreguen las obras, el MOPC procederá a aplicar las multas correspondientes a Tecnoedil.

Si bien dijo que las obras están muy avanzadas y que aparentemente ya hay condiciones para su habilitación al paso, el ingeniero señaló que, en caso de que se constate que aún faltan culminar aspectos fundamentales que afectan a la circulación, esto se tendrá que retrasar.

"Se está analizando, el plazo vigente era hasta hoy, pero si piden un día más, se les va a conceder porque esto está en el contrato. Si no termina, le corre la multa. Si el contratista no termina hoy, puede seguir trabajando, pero si se verifica (que aún no está en condiciones) no se va a habilitar", sostuvo.

El plazo para la culminación de las obras en la zona de Tres Bocas, en principio, era junio del 2022, pero Tecnoedil no cumplió.

Por ello, la fecha de entrega se postergó, pasando primero para el 16 de marzo y luego para finales de marzo, incumpliendo reiterativamente y afectando a los miles de conductores que se desplazan por la zona.

Puede leer: No se cumplió con plazo y se retrasa entrega de obras en Tres Bocas

La obra cuenta con un total de 1.000 metros de extensión, de los cuales 600 metros lineales corresponden al túnel.

Con el Proyecto Vial Cruce de Tres Bocas, las autoridades buscan alivianar el tránsito de unos 45.000 vehículos que circulan por la zona todos los días y su inversión comprende unos USD 24 millones, con recursos de un crédito no reembolsable de Taiwán.