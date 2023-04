TSJE ultima detalles para cobro de multa por no votar en las elecciones

“La multa está vigente desde el año 1996, pero por diversos motivos nunca se aplicó. La intención del TSJE es de aplicar en estas elecciones generales”, indicó el funcionario del organismo electoral en conversación con radio Monumental 1080 AM.

Según se establece en la ley electoral, la multa por no votar en las elecciones generales del 30 de abril será de G. 98.000. No obstante, la normativa no establece penas para los que no paguen multa.

Núñez indicó que en la reglamentación se establecerá el procedimiento para la aplicación y pago de la multa y también la justificación para aquellos que no ejercieron su derecho al voto y están exonerados por las disposiciones legales.

Señaló que una vez culminadas las elecciones se controlarán la lista de las personas que acudieron a votar en cada mesa de votación. “Por eso, es importante que los miembros marquen bien quiénes son los que votaron y quiénes no”, refirió.

Una vez filtrado todo, el TSJE publicará la lista de personas que no acudieron a votar para que puedan ejercer su defensa o presentar algún justificativo. Los que no tengan motivo valedero deberán abonar la multa.

“Se está ajustando esos detalles con el Ministerio de Hacienda porque es la primera vez que el TSJE va a percibir un monto en concepto de multa”, sostuvo el juez electoral.

No obstante, Modesto Núñez instó a los electores a ejercer su derecho al voto y cumplir con esa obligación como ciudadanos.

“Es importante que el elector valore su voto. No se trata solo de una formalidad, sino de ejercer un derecho por el cual la civilización peleó durante mucho tiempo”, expresó al tiempo de recordar que décadas atrás no se tenía ese derecho.

“A veces nos olvidamos de su importancia, pero es una forma de participar de los asuntos que nos interesa, de tomar decisiones”, agregó como un mensaje final.

Un total de 4.782.940 electores están habilitados para votar en las próximas elecciones nacionales y departamentales del próximo domingo. 61,41% fue el porcentaje de participación de las generales del 2018. El tope de participación fue en 1998 con 77,18%.