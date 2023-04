TSJE sostiene que no puede ser garante de la ANR y que préstamo depende del banco

El director de Financiamiento Político del TSJE, Christian Ruiz Díaz, explicó que la Justicia Electoral no puede ser garante.

Al respecto, señaló a radio Monumental 1080 AM que la Justicia Electoral "no tiene por qué abrir ni cerrar ventanas" y que todo depende exclusivamente del banco y del análisis que haga del cliente para poder otorgar o rechazar un crédito. "Nosotros no tenemos participación en esto", enfatizó.

"El banco decidirá si abrir o cerrar las puertas. Nosotros no tenemos nada que ver con ese tema", prosiguió.

https://twitter.com/AM_1080/status/1646853419204739074 #CréditoANR "El TSJE no puede ser garante"



Sostuvo Christian Ruiz Díaz, Dr. de Financiamiento Político del TSJE.



"No tenemos por qué abrir o cerrar ventanas, es el banco el que decide o no otorgar el crédito".#AM1080 #PyVota pic.twitter.com/NwD46lDb7q — Monumental AM 1080 (@AM_1080) April 14, 2023

Lea más: TSJE espera acuerdo de la ANR con banco para uso de subsidios y fondos electorales

El TSJE espera la aprobación partidaria de la ANR, un acuerdo con el banco y la presentación de documentos respaldatorios para el uso de subsidios y fondos electorales como garantía por parte del oficialismo.

El protesorero del Partido Colorado, Fernando Ayala, y el tesorero Miguel Tadeo Rojas solicitaron al TSJE permiso para un acuerdo de fideicomiso de garantía y fuente de pago de la ANR y el Banco Continental, para transferirle el dinero directamente a la entidad bancaria, sin pasar por la ANR, actualmente presidida por Horacio Cartes, declarado significativamente corrupto por Estados Unidos

El Partido Colorado necesita un crédito de G. 37.000 millones para solventar unas 768 candidaturas. Sin embargo, hasta la hora de esta publicación, no hubo un pronunciamiento oficial desde la cúpula partidaria.