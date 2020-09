Tribunal rechaza anular acusaciones contra Raúl Fernández Lippmann

El Tribunal de Sentencia admitió cuatro de los siete los incidentes planteado por la defensa de Raúl Fernández Lippmann. No obstante, rechazó el pedido de anular la acusación fiscal y el sobreseimiento en el caso de los audios filtrados.

El juicio al ex secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y al exfuncionario Christian León, acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero seguirá este viernes a las 10:30 horas, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

Nota relacionada: Hay 7 acciones y una excepción en Corte que pueden parar juicio a OGD

Lippmann además tiene una segunda causa por los audios filtrados, en la que no solo está acusado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, sino también por tráfico de influencias. Todo esto, a raíz de la polémica difusión de las grabaciones que revelaron un presunto esquema de tráfico de influencias en el órgano enjuiciador de jueces y fiscales.

Las grabaciones filtradas a la prensa fueron consideradas como elementos "suficientes" para determinar la comisión del hecho punible. No obstante, el principal cuestionamiento de la defensa es que los audios no fueron autorizados judicialmente, por lo que afirman que son ilegales, y como tales, no pueden ser usados en el juicio.

También puede leer: Confirman juicio oral para Fernández Lippmann

Otro imputado en el caso es el senador colorado Óscar González Daher, por los supuestos casos de cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias. A más de este juicio oral por el caso de los audios filtrados González Daher soporta otro juicio oral, acusado junto con su hijo Óscar González Chaves.

En este caso, el Ministerio Público los acusa por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero