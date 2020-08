Hay 7 acciones y una excepción en Corte que pueden parar juicio a OGD

En la causa están acusados los ex senadores Óscar González Daher (ANR) y Jorge Oviedo Matto (Unace), el ex secretario Raúl Fernández Lippmann, y el ex ministro Carmelo Caballero.

El juzgamiento público está previsto para el jueves 10 de setiembre próximo, ante los jueces Juan Carlos Zárate, María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro.

En el caso, se habla de presuntos hechos de tráfico de influencia y asociación criminal, conforme con la acusación presentada por el Ministerio Público.

Sin embargo, el juicio oral podría frenarse porque hasta ahora están pendientes en la Sala Constitucional de la Corte, siete acciones de inconstitucionalidad, de las cuales seis fueron presentadas por la defensa de Óscar González Daher y una por la de Fernández Lippmann.

Igualmente, está pendiente de ser resuelta una excepción de inconstitucionalidad promovida también por la defensa de González Daher, que recién en las últimas semanas fue elevada al Máximo Tribunal.

Las acciones fueron planteadas por las abogadas Sara Parquet de Ríos y Paola Gauto, que representan al ex senador colorado, quien ejercía como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

MOTIVOS. Las acciones podrían suspender el juicio oral debido a que atacan las pruebas que justamente serán producidas en la audiencia pública.

Con ello, una eventual admisión de las acciones podrían anular el juzgamiento, por lo que necesariamente antes de que se realice el juicio oral, los ministros deben resolver las acciones.

Con respecto a la excepción, la defensa ataca el resultado de la informe de la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional que fue ofrecida como prueba por el Ministerio Público.

En el caso, los audios filtrados y dados a conocer por ABC Cardinal, se escuchaban como supuestamente negociaban los casos judiciales entre los procesados.

No obstante, el principal cuestionamiento de la defensa es que los audios no fueron autorizados judicialmente, por lo que son ilegales, y como tales, no pueden ser usados en el juicio.

MINISTROS. Con relación a las acciones de inconstitucionalidad, hasta el momento, no pudo integrarse la Corte para resolverlas, ante la inhibición de los miembros de la Sala Constitucional, Antonio Fretes y Gladys Bareiro.

Tras jurar, el ministro César Diesel aceptó integrar la acción promovida por Raúl Fernández Lippmann, pero faltan otros dos miembros.

Igualmente, en otra de las acciones de González Daher, el ministro César Garay, estudia si acepta o no integrar la Corte, por lo que, en teoría, faltan tres miembros.

Con ello, difícilmente se podrá llegar hasta el 10 de setiembre para integrar la Corte y resolver las siete acciones de inconstitucionalidad, a más de la excepción. Quedan menos de tres semanas para la fecha del juicio oral.