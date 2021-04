Tribunal absuelve a una mujer procesada por muerte de su bebé

La mujer fue absuelta por el tribunal ante la duda de que la muerte se haya dado de forma culposa. Para los jueces, no se comprobaron los hechos por los que se la acusó.

El Ministerio Público imputó a la mujer por los supuestos delitos de homicidio culposo y violación del deber de cuidado y educación tras la muerte de su hijo de ocho meses.

La defensora pública Analía Yinde pidió la absolución de la madre del niño fallecido, en tanto que el fiscal Aldo Cantero solicitó tres años de cárcel para ella. Durante el proceso, la mujer estuvo cuatro meses con prisión preventiva.

Antecedentes

Según la investigación fiscal, la mujer llegó a su casa en la noche del 23 de octubre del año 2019 en estado de ebriedad y se acostó sobre su hijo de ocho meses de edad, lo que causó la muerte al pequeño.

No obstante, se probó que la mujer no estaba alcoholizada y no consumió ningún tipo de drogas, y además que auxilió y llevó a un hospital a la criatura al darse cuenta de que no se encontraba respirando.

La mujer cuenta con otros hijos y el fiscal de la causa no pudo comprobar que existiera un nexo causal para culparla por la muerte del recién nacido, según concluyó el tribunal.