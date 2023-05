“Yolanda Paredes, Paraguayo Cubas, no tengo pruebas de lo que dije. Perdón a mi fuente, pero no tengo las pruebas y no las voy a tener. Quizás, en 5 años EEUU nos muestre que tengo la razón. Retiro mis dichos, pido disculpas si he agraviado su buen nombre, su honorabilidad y dignidad, pero me mantengo en que devuelvan la casa de Itaipú”, dijo.

Celeste Amarilla dijo que también pide disculpas a los seguidores, padres y abuelos de Paraguayo Cubas y Yolanda Paredes. “Han ganado la primera batalla conmigo. Adelante, seguiremos la batalla”, agregó.

La diputada Celeste Amarilla (PLRA) acusó la semana pasada al ex senador Paraguayo Cubas (Cruzada Nacional) de haber transado con la ANR para dividir los votos de la oposición en las elecciones generales pasadas.

https://twitter.com/RocioPereira/status/1656332018680987651 "EPPUR SI MUOVE" es la última frase que pronunció Celeste Amarilla en la sesión de este miércoles. Dijo que por las terribles amenazas que recibió y para resguardar a las familias que viven en su edificio retira sus dichos sobre Payo Cubas y le pide disculpas a él y su familia. pic.twitter.com/d0UIw6OEY2 — Rocío Pereira Da Costa (@RocioPereira) May 10, 2023

La diputada liberal afirmó que el ex senador y ex presidenciable del Partido Cruzada Nacional "se vendió" a la Asociación Nacional Republicana (ANR) para dividir votos en la oposición en las elecciones generales pasadas.

Manifestó que ex legislador habita una vivienda perteneciente a la Itaipú Binacional y que por ello pidió a cambio una casa en Ciudad del Este, en el Departamento de Alto Paraná; otra en Camboriú, Brasil, y USD 2 millones, de los cuales supuestamente cobró solamente USD 1 millón.

Tras lo expresado, Yolanda Paredes, senadora electa por Cruzada Nacional y esposa de Cubas, señaló que la misma debería tener pruebas para hablar y anunció una querella.