Tras siete años de silencio, Keane tiene un nuevo disco

El nuevo disco de Keane se llama Cause and Effect (Causa y efecto). La banda estuvo siete años sin publicar un trabajo discográfico nuevo, por lo que los fans están entusiasmados con la noticia.

Los integrantes del grupo, liderado por Tom Chaplin, publicaron un video en su cuenta oficial de Twitter con el anuncio. “Estamos encantados de decirles que nuestro álbum Cause and Effect está disponible y queremos que lo disfruten”, expresó el vocalista.

Habían hecho el anuncio del nuevo trabajo a fines de marzo y en junio publicaron el single The way I Feel. El nuevo corte de promoción es Love Too Much, que se conoció en agosto.

En efecto, el disco se puede escuchar ya en plataformas de streaming como Spotify, Deezer o Apple Music.

Keane dará un concierto este mismo viernes para promocionar su nuevo álbum. La presentación se podrá ver en vivo en la cuenta de Youtube de la banda.

Igualmente, los irlandeses visitarán Paraguay nuevamente el 27 de noviembre en el Jockey Club, de Asunción.

Keane- Love Too Much El segundo single de la banda Keane. Video: Youtube.

Su primer concierto realizado en este país fue considerado como el mejor que dieron durante esa gira en el 2012.

Este es el quinto disco que publicó Keane desde su creación.