Después de las sanciones financieras que implementó el Departamento de Estado de Estados Unidos contra el ex presidente de la República Horacio Cartes y el vicepresidente, Hugo Velázquez, el Grupo Cartes anunció a través de un comunicado que el ex mandatario “se apartará” del conglomerado empresarial, retirando todas sus acciones.

“Con el fin de preservar la integridad del Grupo y a fin de lograr la normalización de sus operaciones, informamos que a través de proce­sos de reestructuración y reorganización permitidos por las normas OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros), el señor Horacio Cartes se apartará por completo de toda participación acciona­ria, directa o indirecta, y también dejará de ser beneficiario final de las empre­sas del grupo y todas sus filiales y subsidiarias”, expresa el escrito.

Comunicado Cartes.jpeg

Seguidamente, refiere que el traspaso accionario se realizará bajo asesoramiento legal de especialistas nacionales e internacionales “en un marco de absoluta transparencia”.

El comunicado del conglomerado de empresas recuerda que la sanción que se le impuso a su propietario principal implica el bloqueo de sus activos en Estados Unidos y prohíbe a todas las personas americanas celebrar transacciones con él.

Si bien señala que dichas sanciones “legalmente tienen alcances limitados”, reconoce que finalmente afecta negativamente al desarrollo financiero de todas las empresas en las que Cartes tiene participación accionaria, “con 10.000 colaboradores directos y 150.000 indirectos”.

“En este contexto de crisis económica que vive el país, donde la gente necesita oportunidades y trabajo, nuestro fundador prefiere retirarse de las empresas, para asegurar el bienestar de miles de familias que están vinculadas laboral­mente a nuestros emprendimientos”, alega finalmente el grupo.

El 26 de enero pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al ex presidente de la República y al vicepresidente, con lo que de forma permanente anularon cualquier operación que puedan realizar ambos en el sistema financiero estadounidense.

Posteriormente, ya se dio a conocer que el pago de la visa en Paraguay ya no se podrá realizar mediante las sucursales de Pronet (Aquí Pago), propiedad del ex presidente Horacio Cartes, por lo que los paraguayos no podrán viajar por el momento al país norteamericano, en caso de no contar ya anteriormente con una visa.

Asimismo, conductores de la plataforma de transporte Bolt manifestaron que también presentan inconvenientes en sus operaciones, debido a que no pueden efectuar el pago de sus comisiones, ya que dicha operación se realiza a través de Aquí Pago y Pago Express, esta última también del ex mandatario.

Ambas firmas anunciaron previamente a través de un comunicado que el servicio de la firma estadounidense Western Union no estará disponible “por tiempo indefinido”. Las empresas operan bajo el ala de Fintech Inversiones SA, al igual que la billetera electrónica Wally.