A casi cuatro meses de este hecho, doña Obdulia cuestiona la falta de avances en la investigación fiscal y pidió celeridad en el proceso, para que el caso pueda ser aclarado y se pueda llegar a los que estarían detrás del caso.

“Una amenaza de muerte es muy grande. Yo nunca voy a estar tranquila si este caso no se esclarece”, manifestó este lunes en contacto con Monumental 1080 AM. Además, reprochó que (las autoridades) “están tapando el caso y lo quieren solucionar a escondidas”.

Godoy Ibarra, quien se identificó como ex personal de Inteligencia Civil de la FTC, fue hasta la ciudad de Yby Yaú y alertó a doña Obdulia que dos coroneles, de apellidos Casco y Fernández, están queriendo acabar con su vida.

Siga leyendo más en: Obdulia Florenciano denuncia supuesta amenaza de muerte

Los mismos estarían asentados en el destacamento del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), en la ciudad de Arroyito.

En otro momento de la entrevista, la mamá de Edelio dijo que en varias oportunidades pidió hablar con la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez y con el fiscal Federico Delfino, pero no tuvo respuestas hasta ahora.

"Ellos me tratan como si fuera que yo no sé nada y a escondidas quieren solucionar esto y no lo voy a permitir", sentenció.

Puede leer más: Detenido por amenaza a Obdulia Florenciano es un extorsionador, según FTC

Godoy fue detenido poco después del contacto que tuvo con Florenciano y desde la Fuerza de Tarea Conjunta aseguraron que se trata de un extorsionador que se hacía pasar por un agente más.

El secuestro de Edelio

El suboficial de la Policía Nacional Edelio Morínigo está en poder del grupo armado EPP desde hace 1.921 días.

La última confirmación de que Edelio seguía con vida que obtuvo la familia fue el 26 de diciembre del 2014, un día después de que el joven Arlan Fick fuera liberado por el grupo criminal.