“Basta de mentiras, dejen de usar la muerte del fiscal Pecci o digan claramente y traigan acá un presupuesto, este es el presupuesto para luchar contra el crimen organizado, que no incluye salarios solamente, porque eso es lo que hicieron”, expresó muy molesta Masi refiriéndose a Quiñónez.

La senadora, a su vez, criticó los niveles ejecutados por la Fiscalía, señalando que en los últimos cinco años, el Poder Ejecutivo le viene concediendo a la institución los aumentos que venía solicitando Sandra Quiñónez, los cuales dijo que fueron principalmente para salarios.

Asimismo, Masi reclamó que de los G. 500 millones que se le otorgó en el 2020 al Ministerio Público, ninguna suma fue utilizada para la adquisición de equipamientos de seguridad, correspondiente al rubro 550. Para el 2021, dicho rubro ya no fue presupuestado.

“G. 500 millones había pedido. ¿Cuál es la ejecución, compañeros? Cero, cero es la ejecución, esto es lo que da para llorar, no lágrimas de cocodrilo ni rezos. G. 500 millones y cero de ejecución. Esto es una grosería, esto es mala fe, esto es inutilidad de esta señora (por Quiñónez) que se atreve a hablar de un poder del Estado, que miente. En medio del dolor, mienten y manipulan”, arremetió tajantemente la parlamentaria.

Dichas expresiones lanzó Desirée Masi este martes durante su intervención en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, donde dio a conocer el Presupuesto General de Gastos de la Nación y mostró el monto que pedía el Ministerio de Hacienda en su proyecto original del Poder Ejecutivo en los últimos cinco años.

Tras la muerte del fiscal especializado contra el crimen organizado Marcelo Pecci, asesinado por sicarios durante su luna de miel en la isla de Barú, en Cartagena, Colombia, la fiscala Sandra Quiñónez se mostró muy dolida ante diversos medios, se la vio rezando arrodillada en su nombre y ante medios manifestó que el presupuesto de la Fiscalía "no es suficiente" para la lucha contra el crimen organizado.

No obstante, aseguró que desde la institución a su cargo "no descansará" hasta dar con los autores materiales y morales del asesinato del fiscal y dijo que el asesinato no será un motivo para dejar de luchar contra los crímenes en el país y que, incluso, servirá para que la institución se fortalezca en el combate contra el flagelo.