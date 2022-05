“Mi profundo pesar por el grave crimen sufrido por el colega y compañero agente fiscal delegado de la Unidad Especializada de Crimen Organizado, Marcelo Pecci, hecho que enluta a toda la familia del Ministerio Público y al Paraguay”, lamentó a través de su cuenta de Twitter la fiscala.

Y añadió: “No descansaremos hasta conseguir que los responsables materiales y morales de este atroz atentado respondan ante la justicia”.

En contacto con Monumental 1080 AM, Sandra Quiñónez relató que Pecci asumió como encargado de la Unidad contra el Crimen Organizado, tras su creación, que fue cuando la misma fiscala general había asumido su cargo.

Asimismo, la fiscala dijo que el asesinato no será un motivo para dejar de luchar contra este flagelo en el país y que, incluso, servirá para que la institución se fortalezca en el combate a los crímenes.

“Un agente fiscal que está llevando causas trasnacionales o está llevando casos del crimen organizado, necesita tener el apoyo de otras instituciones. Esto no va a decaer nuestros ánimos de seguir luchando. Yo sé que va a haber críticas, pero vamos a seguir. Esto significa que estamos trabajando y que molestando”, aseveró.

Finalmente, al ser abordada del por qué el ahora fallecido fue solo y sin seguridad hasta Colombia, la fiscala relató que se fue “para disfrutar” y que eligió ese destino “porque es la nueva ruta del Caribe”.

“Fui su madrina de bodas. Tengo que reconocer que además de ser compañeros de trabajo era una amiga personal de Marcelo. Antes de ir a su viaje me dijo que me iba a contar algo que no le había dicho todavía a nadie y me contó que iba a ser papá. Fue a su luna de miel para disfrutar”, expresó la fiscala general.

El fiscal especializado contra el crimen organizado Marcelo Pecci sufrió un atentado en Colombia, hasta donde viajó para su luna de miel, tras contraer recientemente matrimonio con su pareja Claudia Aguilera. La mujer, horas antes del asesinato, anunció que se encuentra embarazada.

Tras lo ocurrido, Aguilera descartó que el agente haya recibido alguna amenaza y detalló que dos hombres llegaron hasta la isla privada del Hotel Decamerón en una lancha y efectuaron disparos.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores informaron, a través de un comunicado, que se instruyó a la embajadora del Paraguay ante ese país, Sophia López Garelli, a recabar detalles de lo acontecido.

El ex ministro y ex fiscal Arnaldo Giuzzio sostuvo que el asesinato del fiscal es un mensaje del crimen organizado, "que pretenden hacer titubear y desmoralizar a aquellos que los enfrentan". Consideró que la orden del crimen fue dada desde Paraguay.

Por su parte, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, condenó el hecho y aseguró que redoblarán la lucha contra el crimen organizado, mientras que el embajador de Estados Unidos, Marc Ostfield, se solidarizó con el país por el caso y dijo que se fortalecerá la misma lucha.