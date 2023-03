Tras la fuga de un reo, se investigará a guardias de la cárcel de Villarrica

El alto funcionario señaló que la Fiscalía, a cargo de la agente Noelia Soto, ya abrió una investigación penal para determinar la responsabilidad de los funcionarios que se encontraban trabajando durante la fuga, quienes —según dijo— son todos contratados.

Asimismo, aseguró que el Ministerio de Justicia también iniciará una pesquisa interna, para dilucidar los hechos y tomar las medidas correspondientes.

Según afirmó Benítez, el agente penitenciario que le otorgó permiso para salir al patio al reo actuó irregularmente, debido a que ese sector del penal no está habilitado para los internos.

"La Penitenciaría de Villarrica no es igual a las otras penitenciarías. Es una casa grande. Hay una zona donde hay una huerta grande y su divisoria con la calle es un tejido. El guardia no debía otorgarle permiso porque no es un sector habilitado para los presos", aseveró a radio Monumental 1080 AM.

Asimismo, dijo que llama la atención que se realizó una entrevista a todos los guardias penitenciarios que estaban trabajando en ese momento y que "nadie sabe la hora exacta en que se escapó".

"Primero decían que fue a las 12:00, otros decían que fue a las 11:00. Nadie sabía qué hora en realidad se fugó esta persona. Y la mujer salió por la salida normal como visita", relató.

Señaló que por el momento aún no se tienen mayores datos del caso, pero reiteró que este último domingo se trasladó hasta el penal de Villarrica para realizar un recorrido y un análisis de las grabaciones a fin de observar cómo habría ocurrido el hecho.

Recordó que González Ocampos estaba recluido en la cárcel de Villarrica con prisión preventiva desde hacía un año y dos meses, por un caso de homicidio doloso, de donde logró fugarse el sábado último durante una visita conyugal.

Al finalizar el encuentro, le pidió permiso a un agente para despedir a su pareja en el patio. El hombre salió para despedir a su visita, pero ya no regresó. Aparentemente, logró escapar a través de una huerta ubicada al costado del establecimiento y luego ganó la calle.