Tras habilitar decenas de nuevas gasolineras, Nenecho alega estar en contra de proliferación

De acuerdo con lo que señalaron miembros de la Asociación de Propietarios y Operarios de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa), desde que asumió el cargo ya fueron habilitadas 42 estaciones de servicio en la capital, mientras que siguen en proyecto otras más.

En este grupo, 27 proyectos de estaciones fueron habilitados sin respetar la distancia de menos de 1.000 metros, con el argumento de las medidas cautelares otorgadas por la Corte Suprema a las empresas que plantearon acciones de inconstitucionalidad.

Tras recordar los dos fallos de la Corte que se hicieron públicos, el jefe comunal señaló en un video que el segundo —el cual favorece a un emblema privado— "sienta un precedente negativo".

"Nos deja al Municipio con las manos atadas, ya que limita las atribuciones inherentes al Municipio, permitiendo legalmente la construcción de estaciones de servicio a menos de un kilómetro de distancia entre sí", alegó.

La CSJ dio a conocer dos fallos el día de hoy. Nuestra postura institucional es estar siempre del lado de los asuncenos.

Seguidamente, recordó que el interés general prima sobre el particular, por lo que, pese a que en el fallo se argumenta con el derecho a dedicarse a la actividad de su elección, al régimen de igualdad y el derecho a la competencia, lo más importante debe ser "el derecho a vivir en un ambiente saludable".

Finalmente, Nenecho instó a las autoridades nacionales y del Poder Judicial a "ponerse del lado de los asuncenos", en busca de mejores condiciones de vida.

Previamente, el intendente asunceno había adelantado a través de su cuenta de Twitter que los fallos preocupaban a la Municipalidad y que estaban siendo estudiados por un equipo jurídico de la Comuna, por lo que más tarde sentaría una posición al respecto.

De igual forma había actuado en noviembre pasado, cuando presentó un proyecto de ordenanza para regular la proliferación de estaciones de servicios, recién después de que el gremio de estaciones consiguiera una medida cautelar para dejar sin efecto el requisito de la distancia mínima de 1.000 metros entre cada una.

Los fallos de la CSJ

La polémica sobre las gasolineras en Asunción volvió a reanudarse el reciente lunes cuando se reveló un primer fallo de la Corte, que rechazaba la acción de inconstitucionalidad que planteó la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac) contra la ordenanza municipal que establece los 1.000 metros de distancia entre los expendios de combustible.

Posteriormente, se dio a conocer otra resolución de la Sala Constitucional —integrada por los ministros de la CSJ Antonio Fretes, Víctor Ríos y César Diésel— por la cual se daba lugar a una acción de inconstitucionalidad contra la ordenanza, pero en este caso fue planteada por la Imperial Compañía Distribuidora de Petróleos y Derivados, del emblema Petromax, junto con Petroquim SA.

Desde la Corte señalaron que el primer fallo, por el rechazo, solo se emitió debido a que la Cadipac no tiene legitimación para recurrir, ya que se trata de una agrupación y no de un pedido particular, como lo hicieron las demás gasolineras.

Fueron cinco los accionantes ante la Corte y hasta el momento solo se dieron a conocer los dos fallos, por lo que, teniendo en cuenta la argumentación de los ministros, se espera que las demás resoluciones también favorezcan a las estaciones de servicio.

En mayo de 2021, un grupo de concejales de Asunción dieron vía libre para que los expendios de combustible se instalen sin respetar el distanciamiento establecido en la ordenanza municipal, mientras que otros ediles emitieron una resolución que encomendaba suspender la aprobación de nuevos planos para gasolineras.

Este último documento fue justamente vetado por Óscar Nenecho Rodríguez, quien responde al movimiento Honor Colorado, cuyo líder es el ex presidente de la República Horacio Cartes. El ex mandatario adquirió un emblema de estaciones de servicios que llamativamente fue uno de los que más locales instaló en Asunción en el último periodo.