Tras 21 años vuelve a tocar el piano gracias a guantes "biónicos"

El mismo tuvo que dejar de tocar el piano, pero gracias a unos guantes "biónicos" pudo volver a hacer lo que de verdad le apasiona, luego de 21 años, según informaron medios internacionales.

Joâo Carlos Martins Gracias a unos guantes biónicos pudo obtener la movilidad de sus dedos y así volver a tocar el piano. Video: YouTube.

La creación estuvo a cargo del diseñador industrial Ubiratã Bizarro Costa, quien había contactado con el músico y le habló sobre la chance de volver a obtener movilidad en sus dedos.

Los guantes son cubiertos de neopreno, tienen una estructura de fibra de carbono y permiten elevar los dedos de Martins después de que presione las teclas.

Sin embargo, el artista aclaró que no está "todo resuelto". "En ocasiones intento tocar una rápida y me deprimo porque simplemente aún no sale'', manifestó.

Pese a todo, Martins ya se encuentra preparándose para ofrecer conciertos, luego de estar años fuera del mundo artístico e incluso haber anunciado su retiro.