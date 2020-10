Tráfico de drogas: Unos 20 vuelos furtivos ingresan al mes en el país

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio, habló sobre la falta de control en el espacio aéreo tras una reunión con el Consejo de Seguridad y el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

De acuerdo con declaraciones de Giuzzio, se requiere de mayor tecnología en radares y control aéreo de manera a enfrentar al crimen organizado y el narcotráfico.

“Es muy difícil determinar con precisión cuántos vuelos clandestinos ingresan, pero hay información de que entre 15 a 20 vuelos mensuales ingresan furtivamente a nuestro espacio aéreo. Naturalmente estas organizaciones están ligadas al narcotráfico y saben de nuestras debilidades”, reconoció.

A su criterio, de forma paralela también se debe hablar sobre la posibilidad de generar una ley de derribo, que busca identificar e interceptar narcoavionetas, ya que en la región, Paraguay es uno de los países que no cuenta con esa reglamentación.

“Esto queda casi como una queja, pero si se hubieran hecho inversiones oportunas o previsiones hace 10 años atrás, ya hubiéramos contado con radares para mejorar el control”, agregó.

Asimismo, refirió que en la región, algunos países invierten más de USD 300 millones en zonas fronterizas, de manera a cubrir y controlar quiénes ingresan y salen de sus territorios.

“No digo que nosotros podamos llegar a esa suma, pero por lo menos podemos generar un proceso para que de aquí a cinco años podamos cubrir parte de nuestro territorio”, señaló.

No obstante, mencionó que no tiene sentido contar con información o tecnología, si no se cuenta con un marco legal que permita a las instituciones reaccionar ante esta problemática.

Finalmente, Giuzzio informó que se trabajará entre el Ejecutivo y el Legislativo de manera a contar con presupuesto que permita adquirir tecnología en un mediano o corto plazo.

“Igual van a seguir ingresando este tipo de aviones, vamos a seguir teniendo incautaciones importantes y estamos atacando siempre en lugares donde van a descender. Lo importante es evitar que ingresen a nuestro país”, concluyó.

Durante los últimos días, se registró una incautación récord de cocaína, de casi 3 toneladas, por parte del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional. El cargamento fue ocultado en paquetes de carbón vegetal, que fueron incautados en el puerto privado Terport en Villeta.