Trabajadores de Salud se manifestaron frente a la casa de Abdo Benítez

María Elena Ortiz, de la policlínica Capellanes del Chaco, expresó que el grupo de autoconvocados Salud no te calles llegó hasta la residencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ante la falta del pago de una gratificación especial a los funcionarios administrativos, de limpieza y servicios generales.

En ese sentido, señaló que pese al anuncio del desembolso de la gratificación en un plazo de 48 horas por parte del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, este pago no se cumplió.

Asimismo, dijo que el personal de blanco ya recibió la gratificación, pero que de igual manera están acompañando a los demás trabajadores, quienes también luchan codo a codo con ellos.

La personal de blanco criticó que los trabajadores tengan que estar mendigando la gratificación especial establecida en la Ley de Emergencia Nacional, la cual no esperaban y fue anunciada por el titular del Ejecutivo, en el marco de la pandemia del coronavirus (Covid-19).

En ese sentido, manifestó a C9N que no sabían que el presidente no se encontraba en su domicilio particular, ya que de lo contrario hubiesen ido hasta Mburuvicha Róga.

Entre otras cosas, contó que un chofer falleció recientemente de un ataque el corazón, a la espera de dicha gratificación y preparado para trasladarse a la capital del país para una manifestación prevista para el día martes frente al Ministerio de Salud.

Las manifestaciones se vienen realizando desde hace varios días por los trabajadores, quienes ya cerraron rutas y quemaron cubiertas en diferentes puntos del país.

La medida fue acompañada por trabajadores de los centros de Salud 8 y 3, como también de la Cruz Roja.