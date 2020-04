“Todo el personal sanitario pasa por una situación de estrés”

–Lo que más nos está costando asimilar es la posibilidad de que el sistema colapse. Estamos trabajando intensamente comprando equipos de bioseguridad, mejorando la infraestructura y equipando las terapias. También tratando de aumentar el número de camas, ya sea en las unidades de atención común o camas de terapia intensiva. Pero, para nosotros, lo más importante sigue siendo las medidas de aislamiento y de distanciamiento. El pilar fundamental para controlar la enfermedad es el aislamiento.

–Pero, ¿cómo administran esa preocupación de que el sistema colapse y, a su vez, esta exposición que tiene el personal de blanco?

–La verdad que es una situación por la que nunca pasamos. Es algo extraordinario y está poniendo a prueba nuestra capacidad de resistencia desde el punto de vista emocional. Porque aquí no solo tiene que ver la toma de decisiones, y el contexto en que se toma, sino también el hecho de que se comparte menos tiempo con la familia y el estar aislado de los seres queridos. Es una cuestión de cambios de muchos hábitos que culturalmente están muy arraigados. Entonces, el personal sanitario, que incluye obviamente al personal de blanco, personas en el área administrativa y los que apoyan que son conocidos como jornaleros, todos pasan por una situación de estrés. Porque, naturalmente, tenemos el miedo de adquirir esta enfermedad. Porque, sinceramente, esta enfermedad se está comportando extrañamente; tiene un patrón que sirve para tomar medidas en general, pero esto puede variar de un día para otro. Entonces, el componente sicológico del personal de Salud, y de todos aquellos que de alguna forma trabajan directa o indirectamente en Salud Pública, se puede ver afectado.

–Ahora habilitaron, una línea para dar contención…

–Se dispuso de esa línea telefónica (la 146) y su finalidad es que aquella persona que necesite contención emocional o sicológica o siquiátrica pueda recurrir como una especie de canal de catarsi, de descarga emocional o tensional. Muchas veces, en determinadas circunstancias, estamos tan tensos que podemos echarnos a llorar o reaccionar violentamente; o simplemente empezar a disminuir en términos capacidades y de rendimiento. Es una situación delicada. Por eso implementamos un protocolo porque somos vulnerables como cualquier otra persona, y en particular, el sector de blanco porque es responsable directo de la salud de las personas.

–En países donde el sistema ya colapsó hasta deben decidir quién vive y quién no...

–(Suspira) Por eso. Partamos de la base de que esto es algo extraordinario y dentro de lo extraordinario a veces tomar decisiones puede marcar la vida o la muerte. Evidentemente, el peso en nuestras espaldas es demasiado importante. Pero, aun así estamos capacitados. Desde el punto de vista de la ciencia y el conocimiento tenemos talento humano valioso y en todos los niveles están preparados. A ese conocimiento hay que acompañarlo con infraestructura, equipamientos, con bioseguridad; con todo lo que se necesite para que sea eficiente ese conocimiento.

–¿Cuántos funcionarios están con Covid-19 positivo?

–Hay entre 10 a 15 personas; ahora no tengo cifra precisa.

–Los profesionales de blanco de Itauguá ¿cómo se contagiaron y cómo están?

Están bien, son personas que se contagiaron fuera del hospital, en una reunión que tuvieron de orden académico; pero están bien. Y tampoco hay informes sobre casos positivos dentro del hospital. Por tanto la situación, aparentemente, está bajo control.

–Habló recién de que el comportamiento del virus es extraño ¿A qué se refiere?

–Y extraño en el sentido de que al principio tenía una aparente afinidad con personas con ciertos factores de riesgo como la comorbilidad, la edad. Ahora se ve que afecta a jóvenes también; manteniendo una gran diferencia en términos de porcentaje. A medida en que este virus vaya afectando a las personas, vamos a ir teniendo mayor información. Al principio parecía un resfrío común que en adultos con factores de riesgo se convertía en un agente severo, como lo es la influenza u otro virus respiratorio. Después vimos que empezaba a afectar a los jóvenes, el tema del contagio, la alta velocidad de transmisión que genera esas curvas explosivas; el hecho de que haya personas que son portadoras sin síntomas o de algunas que tienen pocos síntomas. Lo vamos conociendo y en el camino lastimosamente va cobrando vidas.

–¿Hay casos graves ya en jóvenes?

–En Paraguay, la persona más joven (con Covid-19) tiene 49 años. Está en una unidad de terapia intensiva, pero evolucionando bien. En el mundo lo que se ve, en la literatura (médica), es el predominio de los mayores de 60 años con comorbilidad, pero ya se describen muchos casos en personas que no tienen absolutamente ningún antecedente (clínico).

–Hay confusión en el tema de usar mascarilla ¿anda flotando o no el virus por ahí?

–Está demostrado de que el virus no se transmite por el aire, desde el punto de vista que no está flotando en el aire; se transmite por las gotitas de saliva, ya sea durante el estornudo o cuando uno está hablando. Eso es categórico. La recomendación (del barbijo) se basa fundamentalmente en el hecho de que es una barrera más y bajo el principio de, por lo menos, reducir en algo (el contagio). Es por eso que el ministro (Julio Mazzoleni) ha recomendado su utilización sobre todo en espacios cerrados: cuando uno va a tomar un transporte público, el taxi o cualquier otro medio de transporte que implique estar detrás o al lado del chofer. Son circunstancias particulares, así también se podría utilizar en las fábricas o cuando uno va al supermercado o al sanatorio. Es decir, no reemplaza las medidas principales que son siempre el lavado de manos, el distanciamiento y demás. Es un complemento más, que otorga una sensación de seguridad y permite a las personas estar más tranquilas. Aparte, como el Covid-19 es un virus tan dinámico y van cambiando las directivas, uno se va adaptando a la situación. Estamos viviendo a la par de este virus. No lo conocemos. Esto es nuevo, estamos aprendiendo a la par que el virus se va expandiendo.