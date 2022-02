Tito Torres: "Los estamentos de seguridad no hacen nada para detener el narcotráfico"

El futbolista comentó, primeramente, los momentos de terror que vivió en el evento cuando su esposa recibió un disparo de arma de fuego. La mujer fue víctima colateral de un presunto ajuste entre narcotraficantes. En el lugar falleció otro hombre de nombre Marco Rojas y otras cinco personas resultaron heridas.

"Fuimos a pasarla bien y terminó en un calvario"

Tito Torres mencionó que junto a su esposa decidieron ir al festival con la intención de "pasarla bien, disfrutar, bailar y pasar juntos" y que hasta cierto punto así fue.

"En un momento ella y yo quisimos entrar al baño, que estaba un poco distanciado de donde estábamos nosotros. Caminamos juntos de la mano y llegamos al punto donde teníamos que entrar al baño, ella por un lado y yo por el mío. Yo le digo 'amor voy a entrar al baño', entro y en contados segundos escucho un alboroto, escucho que la gente grita: la gente dice Vita, Vita", recordó.

Dijo que inmediatamente salió del baño en busca de su esposa, pero que la gente le impedía verla hasta que "la veo en el piso tirada y pude sentir un calvario realmente. No sabía qué hacer, pensaba en mi esposa y en mis hijos, fue realmente devastador ese momento. No sabía qué hacer", comentó.

Así como el testimonio de otros familiares y doctor que auxilió a la víctima, el jugador también señaló que no hubo un pronto auxilio y demoraron demasiado para llegar al hospital.

Tuvo que buscar en GPS para llegar al hospital

"Llegamos a la ambulancia, una ambulancia muy precaria, que no tenía absolutamente nada, una ambulancia que no tenía los personales preparados para este tipo de situaciones. Había solamente un balón de oxígeno, no había para intubarla, no había un hospital cerca, no había nada que realmente pudiera ayudar en ese momento", lamentó.

Torres relató que en esos momentos de desesperación solo clamaba y oraba por la vida de su esposa, y que en medio de la desesperación tuvo que buscar por GPS la ubicación del hospital porque el chofer se había perdido.

"Le decíamos al ambulanciero que nos lleve volando a ese lugar, el tráfico increíble y nadie le quería dar paso, en un momento dado, al llegar a Itauguá el chofer no sabía dónde estaba, no sabía qué hacer. Hasta que le digo, 'te pongo GPS' y así fue como tardamos 40 o 45 minutos y llegamos".