"El chofer de la ambulancia estaba más shockeado que nosotros, no estaba preparado para brindar el servicio, nos metió en un empedrado, dimos vueltas. La ambulancia era un taxi, no tenía nada”, lamentó en contacto con radio Monumental 1080 AM.

José siguió relatando todo lo que pasaron y dijo que el chofer de la ambulancia hasta se perdió y tuvieron que recurrir al GPS de un celular para poder llegar hasta el hospital.

"El doctor Rubén Servián nos acompañó en la ambulancia y todo lo que pedía no tenían. El chofer se perdió y perdimos 30 minutos", expresó.

Rubén Servián es médico del Club Olimpia y auxilió a Cristina Vita Aranda. El doctor también estuvo participando del concierto Ja'umina en un box cercano al del jugador Iván Tito Torres y su esposa, así como del jugador Víctor Ezequiel Tucu Salazar y su esposa, quien también resultó herida en el tiroteo.

El hermano de Vita Aranda adelantó que como familia están evaluando realizar acciones legales contra la organización del evento.

"Nos estamos encargando de eso y de hablar con algunos abogados. Ya hablamos de la posibilidad de hacer una demanda a la organización", afirmó.

Igualmente, cuestionó la poca seguridad que se tenía en un evento que aglutinó a miles de personas. "No son guardias, son tipos a quienes se les pagan G. 100.000 y se les da un chaleco reflectivo", indicó.

En otro momento de la entrevista, dijo que con su hermano están viendo y analizando todos los videos de aquella noche. Detalló que los responsables del tiroteo estaban a dos mesas y que, en un momento dado, le piden fotos y comentan que son de Pedro Juan Caballero.

"Ellos estaban a dos mesas de nosotros y para ir al baño debíamos pasar por allí, ellos pidieron fotos y dijeron que eran de Pedro Juan Caballero", detalló.

La familia de Cristina convoca a una manifestación este sábado frente a Mburuvicha Róga. Exigen justicia por la muerte de la influencer y repudian las expresiones del presidente Mario Abdo. La hipótesis principal y la que cobra más fuerza es que el ataque tenía como objetivo a Marcos Rojas, la segunda víctima fatal tras el tiroteo, por una supuesta deuda por drogas.