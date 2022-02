Tibia intervención de Superintendencia a empresa de ambulancias que auxilió a Vita

Cristian Coronel, de la Superintendencia de Salud , dijo este viernes que desde la institución no realizaron una verificación pormenorizada de las ambulancias, señalando que dicha intervención le corresponde al Ministerio de Salud .

Sin embargo, intentó justificar a la empresa Servicio de Ambulancia y Emergencia (SAE), señalando que sus ambulancias “cuentan con equipamientos buenos y completos” para el traslado de pacientes.

“Nosotros no vinimos a revisar las ambulancias. Nosotros pasamos, vimos, no quitamos fotografías, porque de la habilitación se encarga el Ministerio (de Salud). El equipamiento de la ambulancia es bastante bueno. Por lo que vimos ahora, todo tienen. Ahora, toda tecnología muchas veces tiene dificultades, y eso es lo que vamos a investigar para ver si la atención que brindaron estaba acorde a lo necesario”, manifestó a través de Telefuturo, Cristian Coronel.

https://twitter.com/Telefuturo/status/1489618580987596812 #AHORA ''Esta clausura es temporal hasta que acerquen todos los documentos requeridos. Lo que vimos en la ambulancia es que está bien equipados'', expresa Cristian Coronel de la Superintendencia.



— Telefuturo (@Telefuturo) February 4, 2022

No obstante, reconoció que las ambulancias pueden contar con la tecnología adecuada, pero que las mismas requieren de gente capacitada que sepa cómo utilizarla y conducirla.

En cuanto a la atención que brindaron a Cristina Aranda, aseveró que su herida de bala era muy grave, pero alegó que no se puede garantizar un resultado diferente en caso de que se la haya trasladado en un menor tiempo.

“No podemos nosotros evaluar si es que por más de que se le haya trasladado en poco tiempo a un sitio especializado el resultado hubiera sido diferente. Eso nadie puede garantizarlo, pero sí vamos a evaluar las documentaciones”, sentenció Coronel.

Además, alegó también que el trabajo de los paramédicos se vio entorpecido para la atención de la modelo e influencer, ya que, según lo que le manifestó la empresa, la ambulancia fue “ocupada por otras personas”.

''Creo que su médico no participó del traslado de Cristina Aranda. Según nos refirieron, estaba ocupada (la ambulancia) por otras personas y no quisieron bajarse. Les pedimos que nos envíen por escrito que una persona extraña ocupó el volante y no quiso bajarse'', expresó Coronel.

Finalmente, explicó que la empresa proveedora de la ambulancia que auxilió a Vita no contaba con una habilitación requerida por el Ministerio de Salud como requisito obligatorio de toda entidad que ofrece servicios sanitarios.

“Nos encontramos con que esta empresa se encuentra habilitada por la Dirección de Establecimientos y Afines (del Ministerio de Salud), también dos de sus tres ambulancias, pero no se encuentra inscripta en el Registro Nacional de Entidades Prestadoras del Ministerio de Salud”, explicó en ese sentido el médico.

Freddy López, director jurídico de la Superintendencia de Salud, informó este viernes que procederán a la clausura temporal de la empresa que prestó el servicio de ambulancia en el concierto Ja'umina en San Bernardino.