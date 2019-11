El mensaje está acompañado por un video en el que Swift se declara "una gran seguidora" de Shawn Mendes "desde hace mucho tiempo" y revela que siempre quiso colaborar con él.

Según Taylor Swift, el artista tuvo la canción en sus manos y "reescribió parte de ella", lo que agradeció "demasiado", pues lo considera un excelente compositor.

"También pienso que cada quien escribiría una carta de amor diferente para su amado y pienso que su manera de hacerlo es tan bella que no podía esperar para escucharlo", contó.

Precisamente, esta versión estrena un nuevo interludio: "Mírame a los ojos, ellos te dirán la verdad / La chica de mi historia siempre has sido tú / Yo me hundiría con el Titanic, de verdad, por ti".

En la misma red social, Mendes hizo lo propio y reconoció a la estrella del country y el pop por dejarlo acompañarla "en una canción tan hermosa".

Miles de fanáticos de ambos cantantes publicaron en redes sociales múltiples comentarios de apoyo a la canción, que ya está disponible en plataformas como Spotify o Apple Music.

Además, el video oficial con su texto ya alcanza casi 1,2 millones de visualizaciones y unos 14.000 comentarios en YouTube.

Lover es el séptimo álbum de estudio de la cantante y compositora, en el que también figura como productora junto a Jack Antonoff, Joel Little, Louis Bell, Frank Dukes y Sounwave.

Fue presentado el 23 de agosto y ha logrado varios primeros lugares en las listas gracias a sencillos como Me!, You Need to Calm Down y The Archer, además del que ahora reversiona Swift.

La artista dijo que este es su álbum más romántico y así se ha visto en las imágenes promocionales, en las que aparece mucho más alegre y echa mano de colores vivos en oposición a sus trabajos anteriores.

La joven cantante está nominada este año en los American Music Awards (AMA) en categorías como Artista del año, junto a los de Mejor artista femenina pop, Artista favorito contemporáneo, Video favorito y Álbum favorito pop justamente por Lover.