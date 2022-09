Succession y Ted Lasso se destacan en los Premios Emmy

"Nos sentimos como reyes, aunque ahora haya uno en Inglaterra y sin quitarle protagonismo, pero también es legítimo que podamos decir esto. Muchas gracias a HBO, al gran esfuerzo de todo el equipo y a este reparto tan extraordinario", expresó Jesse Armstrong, uno de los productores ejecutivos de la serie, al recoger el premio.

Succession volvió a repetir su triunfo con respecto al año pasado, aunque Squid Game (El Juego del Calamar) amenazaba con aguarle la noche a este reconocido drama familiar que comenzó a emitirse en 2018.

El sueño de Squid Game (El Juego del Calamar) de convertirse en la primera producción rodada en un idioma diferente al inglés que se alzaba con un Emmy, finalmente llegó por el premio a Lee Jung-Jae como mejor actor en serie de drama y no por ser la mejor producción en este género.

Tampoco pudieron evitar que Succession revalidara galardón ante otras series tan potentes como Stranger Things (Netflix), Yellowjackets (Showtime), Severance (Apple TV+), Ozark (Netflix), Euphoria (HBO) o Better Call Saul (AMC).

De hecho, Succession ya había ganado el premio a mejor reparto en serie de drama el pasado fin de semana en los Emmy de las Artes Creativas, que suelen funcionar como termómetro para la cita celebrada esta noche.

Emmy-Ted Lasso.jpg El actor estadounidense Jason Sudeikis (centro) acepta el premio a la mejor serie de comedia por "Ted Lasso" durante la gala de la 74ª edición de los Premios Emmy en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, California, EEUU, el 12 de septiembre de 2022. Foto: Patrick T. Fallon (AFP).

Además, este drama cuya trama se basa en la historia del patriarca de un importante conglomerado de medios y las disputas de sus tres hijos herederos, ya venció este año en fechas tan importantes como los Globos de Oro y los premios del Sindicato de Actores (SAG, por sus siglas en inglés).

Por su parte, Ted Lasso, el éxito de Apple TV+, se alzó con el Emmy a la mejor serie de comedia televisiva este lunes en Los Ángeles.

La serie, que sigue a un entrenador de fútbol americano asumiendo un equipo de fútbol inglés, venció a Abbott Elementary, Barry, Curb Your Enthusiasm, Hacks, The Marvelous Mrs. Maisel, Only Murders In The Building, y What We Do In The Shadows.

Jason Sudeikis y Jean Smart, mejores actores de serie de comedia

Jason Sudeikis, de la serie Ted Lasso, y Jean Smart, de la serie Hacks, revalidan galardones y consiguieron alzarse con los Emmy a mejor actor y actriz protagonista en serie de comedia en la 74 edición de los Premios Emmy.

Tras anunciarse la victoria de Sudeikis, el intérprete estadounidense subió al escenario y dijo sentirse "muy sorprendido" por la gran competencia que existía en este año para conseguir el premio en el apartado de mejor actor de comedia.

"No pensé en casa ni hablé con mi madre sobre lo que iba a decir, porque había unos actores increíbles nominados este año. Gracias a todo el reparto, a mi familia y a la gente que ha visto la serie", aseguró el protagonista de la famosa comedia propiedad de la plataforma Apple TV+.

Emmy-Jason Sudeikis de Ted Lasso.jpg Jason Sudeikis recibe su galardón por la serie Ted Lasso, destacándose en los Emmy como mejor actor en serie de comedia, durante la gala de la 74ª edición de los Premios Emmy en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, California, EEUU, el 12 de septiembre de 2022. Foto: Kevin Winter (AFP).

"Solo puedo decir que estoy muy impresionado", concluyó de manera sucinta Sudeikis.

La principal competencia, según los expertos, con la que contaba Sudeikis era la de Bill Hader, que ya había ganado dos Emmy anteriormente por su papel de asesino a sueldo convertido en actor en Barry (HBO).

No obstante, en esta ocasión la categoría estuvo muy reñida y Donald Glover (de Atlanta), Nicholas Hoult (de The Great), Steve Martin y Martin Short (ambos por Only Murders in The Building (Solo asesinatos en el edificio) complicaban el nuevo triunfo de Sudeikis.

Un premio que, en el apartado femenino, supone el quinto galardón para Jean Smart, quien también volvió a vencer por segundo año consecutivo en esta categoría de la mano de la serie Hacks (HBO).

"Gracias a todo el mundo que trabaja en esta serie porque cada año es mejor. No me di cuenta del impacto que teníamos hasta que me pararon tres niños de 10 años por la calle y tuve que decirles que eran muy pequeños para verla", bromeó una particularmente feliz Jean Smart.

Emmy-Jean Smart de Hacks.jpg Jean Smart recibió su galardón por la serie Hacks, destacándose en los Emmy como mejor actriz protagonista en serie de comedia en la gala de la 74ª edición de los Premios Emmy en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, California, EEUU, el 12 de septiembre de 2022. Foto: Kevin Winter (AFP).

El resto de nominadas a mejor actriz principal en serie de comedia eran: Quinta Brunson con Abbott Elementary (Colegio Abbott), Kaley Cuoco (de The Flight Attendant), Elle Fannig (de The Great), Issa Rae (de Insecure) y Rachel Brosnahan por The Marvelous Mrs. Maisel (La maravillosa Señora Maisel).

Smart se refirió cariñosamente y en tono jocoso a esta última calificándola como una compañera "fabulosa, con mucha clase y gran repostera de galletas" culpable de que casi no le cupiera ningún traje para la ceremonia.