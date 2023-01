Spielberg gana el Globo de Oro al mejor director con The Fabelmans

US-ENTERTAINMENT-FILM-TELEVISION-GOLDEN-GLOBES-ARRIVALS_40170227.jpg

"Me he estado escondiendo de esta historia desde que tenía 17 años. Puse muchas cosas en mi camino, aunque la conté en partes a lo largo de mi carrera", contó el director sobre la cinta que retrata con nostalgia los primeros años de vida de Spielberg (Ohio, 1946) que marcaron el devenir de su obra artística.

"Yo creo que todo lo que he hecho hasta este punto me ha preparado para finalmente ser honesto sobre el hecho de que no es fácil ser un niño, el hecho de que todos me ven como una historia de éxito y todos nos ven en función de cómo obtienen la información, pero nadie sabe realmente quiénes somos hasta que somos lo suficientemente valientes como para decirles a todos quiénes somos", añadió el cineasta.

The Fabelmans es un repaso muy personal que arranca en el año 1952 y en el que no se obvian pasajes que condicionaron su vínculo con el arte, como la relación que mantuvo con su caótica familia, sus mudanzas a los estados de Arizona y California (EE.UU.) o los episodios de antisemitismo que sufrió durante su juventud.

En la cinta se revela cómo el cine se convierte en la mejor forma que tiene el joven para domar sus miedos y cicatrizar heridas en un anticipo de la trayectoria que se empezó a labrar desde entonces el exitoso cineasta.

The Fabelmans está protagonizada por Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle, Jeannie Berlin y Judd Hirsh, entre otros.

Globos de oro a Latinoamérica

Argentina, 1985, que narra el histórico juicio que condenó a los comandantes de la última dictadura argentina (1976-1983), ganó este martes el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa.

US-ENTERTAINMENT-FILM-TELEVISION-GOLDEN-GLOBES-PRESS ROOM_40173021.jpg Argentina, 1985 de Ricardo Darín ganó este martes el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa. Foto: EFE.

El filme, del director Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín, venció a las propuestas alemana "Sin novedad en el frente", la belga "Close", la surcoreana "La decisión de partir" y la india "RRR (Rise Roar Revolt)".

"Quiero compartir esto con todas las personas que han estado luchando por construir una mejor democracia en Argentina. (...) Creo que la democracia es algo por lo que tenemos que seguir luchando", dijo emocionado Mitre al recibir el premio junto a Darín.

Darín añadió en español que después de ganar la Copa del Mundo, esta es otra "gran alegría" para sus compatriotas.

Mejor actriz y actor

Cate Blanchett ganó el martes un Globo de Oro a mejor actriz de drama por Tár, una ventana al feroz mundo de la música clásica en la que interpreta a una implacable directora de orquesta.

Blanchett se impuso a Olivia Colman (Imperio de luz), Viola Davis (La mujer Rey), Ana de Armas (Rubia) y Michelle Williams (Los Fabelman).

Por otra parte, Austin Butler ganó el martes el Globo de Oro al mejor actor de drama por su poderosa interpretación de Elvis Presley en el largometraje biográfico del cantante, Elvis, dirigido por Baz Luhrmann.

Press Room - 80th Golden Globe Awards_40173321.jpg Austin Butler ganó el martes el Globo de Oro al mejor actor de drama por su poderosa interpretación de Elvis Presley Foto: EFE.

Butler derrotó a Brendan Fraser (La ballena), Hugh Jackman (The Son), Bill Nighy (Living) y Jeremy Pope (The Inspection).

Colin Farrel ganó el martes un Globo de Oro al mejor actor de comedia por Los espíritus de la isla, una película que retrata el abrupto fin de una amistad en una isla remota de Irlanda ambientada hace un siglo.

El actor irlandés superó a Diego Calva (Babylon), Daniel Craig (Glass Onion: Un misterio de Knives Out), Adam Driver (Ruido de fondo) y Ralph Fiennes (El menú).

Press Room - 80th Golden Globe Awards_40173386.jpg Michelle Yeoh ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia. Foto: EFE.

Michelle Yeoh ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia por Todo en todas partes al mismo tiempo, un éxito de ciencia ficción sobre universos paralelos.

Yeoh se impuso ante Lesley Manville (Mrs Harris Goes to Paris), Margot Robbie (Babylon), Anya Taylor-Joy (El menú) y Emma Thompson (Buena suerte, Leo Grande).